Aldo Bakker, la poésie de l’épure

Bio express

1971 Naît aux Pays-Bas, il est le fils des designers Gijs Bakker and Emmy van Leersum qui ont travaillé en duo.



1999 Quitte l’atelier de Willem Noyons à Utrecht pour s’établir à son compte.



2000 Présente une exposition personnelle de mobilier et de verres à la Galerie Binnen à Amsterdam.



2008 Remporte le premier prix du concours européen de verre à Bornholm, Danemark.



2009 Séduit Milan avec son service en porcelaine et son verseur en argent.



2011 Nommé «designer of the Year» par le magazine Wallpaper.



2013 Expose sa série pour la maison Sèvres à la Villa Noailles à Hyères.



2015 Invité à dessiner la couverture d’avril du magazine Wallpaper.



2016 Participe au Salon de Milan, invité par Swarovski pour qui il a réalisé un vase de cristal.