Les animaux, dans la neige,offrent leurs fines signatures

Les traces que laissent les animaux sauvages dans la neige sont leur signature. Ils ne les impriment pas volontairement, ils s’en passeraient même bien, puisqu’ils sont sans cesse en quête de discrétion, mais ils ne peuvent pas faire autrement.

Et le skieur qui remonte en tire-fesses, ou en télésiège, ou à peaux de phoque, aperçoit forcément ces griffures et cratères plus ou moins dessinés, profonds et larges, qui racontent que pendant la nuit, ou le soir, ou à l’aube, quand les montagnes sont désertées par les humains, un chamois, un lièvre variable, un écureuil est passé par là. Ou un autre animal que l’ampleur des montagnes d’ici a la gentillesse de proposer à l’observateur attentif.

Encore faut-il savoir qui laisse quoi comme trace. Car un lagopède, sorte de petite poule d’altitude, ne laisse pas la même trace que le chamois. Et, entre le bouquetin et le chevreuil, que de différences, énormes quand on prend le temps de les apprivoiser.

Idéal dans la poche

L’idéal est d’avoir dans la poche un livre simple et bien fait qui dit les choses essentielles, donne les informations de base, incite à la découverte et à la compréhension. Il existe. Il vient de sortir, signé Robert Bolognesi, «Monsieur Neige» depuis des décennies, nivologue écouté et convoité, connu pour ses analyses et publications à propos de la situation en montagne – notamment le danger d’avalanche – et ses informations au service des stations et des skieurs.

Ce livre est d’ailleurs le quatrième d’une petite collection joliment baptisée Florineige, à vocation pédagogique, destinée aussi bien aux spécialistes de la montagne qu’au grand public. «Je parcours la montagne depuis plus de trente-cinq ans, c’est vous dire si j’en ai croisé, des traces d’animaux. Je les vois vivre, en quelque sorte, puisqu’elles changent au fil des heures selon la température de l’air et de la neige.

Ma démarche, c’est de mettre à disposition du public un ouvrage qui lui permettra de mieux connaître, pour qu’il en vienne à mieux protéger. Plus on connaît, plus on apprécie, et plus on apprécie, plus on protège. Voilà où se niche l’utilité de ce petit livre.»

Le pointillé du renard

Feuilletons-le pour en apprécier l’originalité. De belles aquarelles, signées Maté Mermoud, donnent l’ambiance hivernale, le froid, la difficulté du mouvement, peut-être mieux que ne le feraient des photographies animalières. Et, pour chaque bête présentée, une explication technique de ses lieux et conditions de vie, un descriptif précis de ses caractéristiques, des saisons comme il les vit en montagne.

Et, sur des pages entières, le détail des traces. Pour le chamois, par exemple: «Ses sabots laissent des empreintes nettes et de petite taille. Au plus 7 cm de long pour 4 cm de large. Les bords externes sont assez droits et le filet est large, ce qui aide à l’identification.»

Pour le renard (dont les traces sont souvent bien visibles non loin des pistes de ski): «Les empreintes, ovales, laissent bien voir un coussinet plantaire et quatre pelotes digitales terminées par des griffes orientées vers l’avant. Quand le renard se déplace au pas, la voie est étroite et les empreintes dessinent une ligne régulière…» Si régulière qu’on dirait que l’animal qui est passé par là n’a qu’une patte et sautille sur celle-ci pour laisser dans la neige un pointillé tout en finesse.

Le renard au trot, le cerf au galop, l’hermine qui bondit, l’écureuil – dont on sait qu’il est capable de distinguer les couleurs! – qui marque ses quatre doigts de pattes antérieures et ses cinq doigts de pattes postérieures, le lynx qui joue au chat mais en plus gros: le monde des traces, quand on s’y arrête, ressemble à la vitrine d’un orfèvre qui présenterait ses bijoux.

Cheminements du loup

Tiens, peut-être aurez-vous la chance, un jour, la grande chance même, de croiser non pas un loup – ce serait comme gagner à l’Euro Millions! – mais ses traces, qu’il laisse en très grand nombre puisqu’il passe le tiers de sa vie à se déplacer, et le plus souvent au trot. Il pose fréquemment ses pattes arrière dans l’empreinte de la patte avant, créant ainsi une ligne fascinante.

La suivre pour le voir? Vous pouvez essayer, mais sachez qu’il peut parcourir plus de cinquante kilomètres par nuit. Et puis, non, ne suivez pas les traces, ni celles du loup ni les autres. Les animaux sauvages ont besoin de cette tranquillité vitale qu’ils recherchent en se cachant la journée.

Il est largement suffisant de savoir que le tétras-lyre dort dans son igloo, que le lièvre variable est peut-être tout près mais que sa blancheur le rend invisible, que la marmotte laissera des traces dans la neige, oui, mais pas avant le printemps, au sortir de l’hibernation. Un petit livre dans la poche, un copain en somme, plein d’informations, et les mystères de la montagne vivante se dévoilent. (TDG)