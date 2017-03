L'éléphanteau s'appelle Ruwani

Trois noms étaient proposés au public, tous ayant un lien avec le Sri Lanka, la patrie de la grand-mère de l'éléphanteau Ceyla-Himali. Selon le tournus en vigueur au zoo, il fallait choisir entre trois noms commençant par R: Reshani (noble dame), Rishu (la dame comique) et Ruwani qui signifie «pierre précieuse». . C'est cette proposition qui a été plébiscitée par le public: sur les 13'000 votes, il a remporté 8263 voix, a annoncé lundi le zoo dans un communiqué.

L'éléphanteau, qui pesait déjà 120 kg à la naissance, se développe normalement et sa mère Farha et sa grand-mère Ceyla-Himali sont aux anges et s'en occupent très bien, a commenté l'institution zurichoise.

Il s'agit du deuxième éléphanteau à naître dans le nouveau parc aux pachydermes inauguré en 2014. C'est la première naissance au sein de la deuxième génération d'éléphants: sa mère Farha, 12 ans, est elle-même née à Zurich. Le parc compte désormais huit membres. (ats/nxp)