Berlin pleure son ourson polaire Fritz

Berlin pleurait mardi l'ourson polaire Fritz, décédé lundi dans un zoo de la capitale allemande à l'âge de quatre mois. Cela alors que les fans le voyaient déjà prendre la relève d'un autre ourson devenu célèbre, Knut, mort en 2011.

«Le petit ours polaire Fritz a succombé lundi soir à son hépatite», a indiqué dans un communiqué le Tierpark, l'un des deux zoos berlinois où l'animal était né en novembre.

«Nous sommes stupéfaits, très tristes et déprimés. C'est incroyable à quelle vitesse ce petit ours polaire avait conquis nos coeurs», a réagi le directeur du zoo, Andreas Knieriem, cité dans le communiqué.

Premier ourson depuis 22 ans

Né le 3 novembre dans ce zoo de l'est de Berlin, en même temps qu'une jumelle morte peu après la naissance, Fritz venait de passer la phase critique des trois premiers mois durant laquelle les chances de survie d'un ours né en captivité sont très faibles. Il était le premier ours polaire né depuis 22 ans dans l'ancien zoo de Berlin-Est.

Le petit ours polaire berlinois Fritz est mort https://t.co/9mi1QymxoS pic.twitter.com/ljpfXPMzIG — L'Obs Live (@lobs_live) 7 mars 2017

Il avait été trouvé lundi matin apathique auprès de sa mère, Tonja. Des examens avaient révélé qu'il souffrait d'une hépatite sévère et, malgré les soins prodigués, l'ourson est mort lundi soir vers 20h00, selon le zoo.

Autopsie prévue

Fritz devait être autopsié mardi matin afin de connaître les causes précises de sa mort, précise le zoo.

Sa naissance avait suscité l'enthousiasme des fans qui le voyaient prendre dans leur coeur la place de Knut, une boule de poils blancs qui avait ému la planète après sa naissance en 2006, dans l'autre zoo de Berlin, à l'ouest de la ville: premier ours polaire né en captivité depuis plus de 30 ans, Knut était mort brutalement en 2011, laissant ses admirateurs effondrés.

Un mémorial lui est dédié dans le zoo de l'ouest de Berlin qui avait engrangé des millions d'euros de recettes grâce à Knut et à tous les produits dérivés.

Protéger les ours sauvages

Mardi, après l'annonce du décès de Fritz, même le bras droit d'Angela Merkel à la chancellerie, Peter Altmaier, y est allé de son tweet endeuillé: «Quiconque se souvient de Knut est triste. Mais par-dessus tout, nous devons protéger les ours polaires dans la nature!»

Wer sich an den kleinen Knut erinnert,ist traurig.Aber wir müssen Eisbären v.a. in der Natur schützen! #Klimawandel https://t.co/kTtQ2aPSR7 — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 7 mars 2017

Menacé par la fonte de la banquise, l'ours polaire est classé «vulnérable» par l'Union internationale pour la conservation de la nature et fait l'objet d'un Programme d'élevage européen. (ats/nxp)