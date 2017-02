Yann Moix attaque conceptuellement les terroristes

Intention louable que d’affronter ce que l’on va bientôt finir par appeler le mal du siècle: le terrorisme. Tel est le propos du livre Terreur de l’écrivain Yann Moix, qui nous avait pourtant habitués à des sujets plus (faussement?) légers, pour ne citer que Podium, de frivole mémoire, avec son sosie de Claude François. Avec détermination, celui qui se présente comme une sorte d’essayiste citoyen s’attaque donc à la question pour «venir greffer sa part de clairvoyance, de connaissance, d’intelligence sur le chaos», comme d’innombrables commentateurs – «On ne sait plus qui croire, qui lire, tant l’offre abonde».

A ce titre, il sait rester lucide: «Ecrivant ces lignes, je n’échappe pas à ce que je suis en train de dénoncer: l’inflation du discours sur des faits dont la nature même est de narguer, puis de neutraliser, le bien-fondé de la raison.» L’intelligence indéniable de l’auteur ne se présente toutefois pas ici comme un rempart suffisant au phénomène qu’il se propose d’étudier.

Construisant sa réflexion à coups de paragraphes aux avis définitifs – selon un modèle propre aux moralistes et à Guy Debord –, Yann Moix pèche par excès de conceptualisation. Jonglant avec des notions antithétiques (vie et mort, possible et impossible…) qui l’entraînent sur la pente glissante de purs jeux formels, il adopte une posture dangereuse, outre des dérapages dans une ironie de pacotille, celle qui consiste à «absolutiser» l’ennemi comme nouveau représentant du mal. Transformés en agents abstraits, les terroristes y perdent leur nécessaire part d’humanité, leurs conditions d’existence inscrites dans le réel. Son raisonnement, parfois brillant, tourne en rond. C’est ennuyeux. (TDG)