Yann Lambiel et nos neuf autres bons plans pour le 31

Yann Lambiel fête à Morges ses 20 ans de scène.

Huit one-man-show, 7 spectacles collectifs, des dizaines d’émissions de radio et de télé. Voilà 20 ans que Yann Lambiel (43 ans) arpente les scènes avec ses talents d’imitateurs – près de 150 voix dont une cinquantaine de suisses –, de satiriste, de showman qui manie aussi la ventriloquie. Dès le 28 décembre, l’artiste s’installe à Beausobre avec son spectacle best-of et, le soir du réveillon, une ribambelle de special guests. Un rendez-vous diffusé dès 22 h 30 en direct sur RTS Un. Interview.

Comment se porte l’artiste, avec 20 ans de carrière au compteur?

C’est une chance incroyable d’être toujours là, face à des salles pleines. Mais plus que mes 20 ans de scène, c’est d’être devenu quadra que je trouve intéressant. C’est un âge qui pousse à faire le bilan et force à réaliser qu’on n’a pas d’autre choix que de chercher à se renouveler. Car j’espère bien tenir encore une bonne trentaine d’années dans le métier.

Pas de stress! Vous évoluez depuis deux décennies sans vraie concurrence. N’avez-vous pas envie, parfois, de passer le relais?

(Il rit.) Non, pas pour l’instant car je suis encore jeune et j’ai plein d’idées dans la tête. Plus sérieusement, c’est vrai que j’ai, malgré moi, blindé le territoire très vite. C’est en grande partie dû à l’émission radiophonique La Soupe, qui m’a rendu populaire. Mais il faut dire, aussi, que la Suisse romande est petite et qu’il n’y a pas tant que cela de personnalités dont la voix est facilement reconnaissance.

Parmi vos personnages incontournables, beaucoup sont désormais à la retraite. Imiter Ogi ou un Couchepin est-il le bon moyen pour rester dans le coup?

Je n’ai pas trop de soucis à me faire: Brélaz ou Constantin restent très actifs médiatiquement. Mais le renouvellement emprunte différentes voies. J’ajoute en permanence de nouvelles voix. Des Alexandre Jollien ou des Bastian Baker font désormais partie de mon répertoire. Ce qui m’intéresse, aussi, c’est de pouvoir utiliser librement d’anciens personnages afin d’aborder des thèmes actuels. Couchepin, par exemple, continue à faire rire parce que je l’ai désormais mis dans les pas de mon père: Sur scène, je le fais se dépatouiller avec l’informatique et le public l’adore toujours. www.beausobre.ch

«Avrac on tour»

Lausanne L’aventure d’Avracavabrac – Avrac pour faire court – débutait en 1999 sur l’une des plus petites scènes lausannoise, celle du caveau de l’Hôtel de ville. Dix-sept ans et quelques succès solos plus tard, c’est dans le plus grand théâtre de Suisse que les joyeux improvisateurs boucleront la tournée triomphale entamée début novembre. A Beaulieu le soir du Réveillon, sept d’entre eux – parmi lesquels les humoristes Vincent Kucholl, Vincent Veillon et Didier Charlet – s’amuseront librement à partir des thèmes proposés par le public. C’est sûr, il y aura du cynisme, des grivoiseries et des bonnes doses d’absurde. avrac-on-tour.ch

«L’hôtel du libre-échange»

Yverdon-les-Bains Dans le Paris de la Belle Epoque, Pinglet, entrepreneur en bâtiment marié à une femme acariâtre, est secrètement amoureux de Marcelle, l’épouse de son ami. Un rendez-vous galant est fixé dans un hôtel. Mais la soirée ne se passera pas comme l’espéraient les deux tourtereaux… Après Goldoni et Shakespeare, les passionnés du Cercle littéraire d’Yverdon, compagnie amateur fondée en 1921, se plongent dans l’univers de Feydeau avec l’une de ses comédies les plus réussies du maître du vaudeville. Au menu: personnages ridicules, froufrous et redingotes, fourberies et péripéties agrémentées de dialogues croustillants et d’un comique de situation qui fait toujours mouche. Comme l’an dernier, les comédiens dirigés par Vincent Jaccard ont les honneurs du grand plateau du Théâtre Benno Besson qu’ils squatteront, une fois n’est pas coutume, pour trois représentations (le 31 déc, les 2 et 7 janvier). Une mise en bouche parfaite aux festivités yverdonnoises prévues sur la place Pestalozzi, le soir du réveillon. www.cly.ch

«Irma la douce»

Vevey Au Théâtre Le Reflet-Vevey, passer le réveillon dans une ambiance de music-hall est une tradition désormais bien installée. Une mise en bouche festive aux feux d’artifice qui enflamment la place du Marché à minuit. Au programme, cette année: les charmes et la liberté d’esprit d’Irma la douce, un chant d’amour bouleversant dans un Paris de carte postale. A l’affiche de cette comédie musicale créée par Marguerite Monnet en 1956 et qui a connu les honneurs de Broadway: Marie-Julie Baup, Lorànt Deutsch et Nicole Croisille. A voir à 17 h 30 ou à 21 h 30. www.lereflet.ch

«Complètement à l’est»

Cossonay La Riviera vaudoise aime faire de ses concerts des spectacles festifs. Sur la scène du Pré-aux-Moines, où le brass band a trouvé ses aises depuis le début du mois avec sa nouvelle création, les musiciens narreront encore, les 29 et 31, les aventures d’une formation qui, de retour d’un voyage dans les Balkans, métisse ses interprétations de notes de l’est. S’y ajoutent même de l’electro… les mots poétiques du librettiste Blaise Hoffmann, portés par des comédiens professionnels, et les photos d’Yves Leresche. www.preauxmoines.ch

«Marciel et le bonheur…»

Lausanne Marc Hollogne – le Belge un peu frappé qui bondit de la scène à l’écran dans ses spectacles de Cinéma-théâtre – passe toutes les fêtes sur la scène du théâtre 2.21. Pour cette nouvelle création – dévoilée ce soir et jouée une ou deux fois par jour jusqu’au 31 décembre, avec goûter ou repas le jour du réveillon –, l’artiste engagé qui manie la poésie avec philosophie et beaucoup de générosité s’est plongé dans quelques souvenirs de jeunesse et questionne l’homme qu’il est devenu. www.theatre221.ch

«Roméo et Juliette, enfin à peu près»

Lausanne Boulimie joue les prolongations avec la dernière création de Kaya Güner et Frédéric Gérard qui reste à l’affiche tous les soirs, du 27 au 31 décembre. Dans cette sympathique parodie du classique de Shakespeare, les gags sont un peu faciles et les références souvent datées. Mais l’humour souvent absurde du duo qui dirige le théâtre lausannois fait toujours un carton. Qui plus est quand il est défendu par une joyeuse bande de trublions – avec mention spéciale pour Jean-Luc Borgeat, nourrice aux mains baladeuses. Leur plaisir d’être sur scène est contagieux. Que demander de plus? - www.boulimie.ch

«Thé à la menthe ou t’es…»

Montreux Au TMR, le hit de Patrick Haudecoeur, mis en scène par l’auteur lui-même avec une distribution entièrement romande, reste à l’affiche durant toutes les fêtes, jour de Noël compris. T hé à la menthe ou t’es citron? est une parodie de pièce de boulevard, avec le cocu, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. Un spectacle qui n’hésite pas nourrir ses ficelles d’une bonne dose d’absurde. www.theatre-tmr.ch

«Cirque de Noël»

Moudon et Monthey Cette année, le Cirque Helvetia se dédouble pour son traditionnel Cirque de Noël. Du 23 décembre au 5 janvier (à 15h et 20h, la famille Maillard s’installera sous chapiteau chauffé à Moudon mais aussi, pour la première fois, à Monthey. Le soir du réveillon, c’est dans la cité vaudoise que le traditionnel dîner-spectacle réunira acrobates, clowns, jongleurs, magiciens, contorsionnistes et animaux. www.cirque-helvetia.ch

«Opening the night»

Morges Les doutes d’une actrice, la crainte de la perte de la féminité liée à l’approche de la cinquantaine, les derniers jours de tournée théâtrale en province. La compagnie Trac’n’art et ses comédiens amateurs ou semi-professionels restent à l’affiche des Trois p’tits tours, du 29 au 31, avec leur dernière création: une adaptation scénique, mise en scène par Aurélie Pilet, du film le plus personnel de John Cassavetes Opening night. www.troispetitstours.ch (TDG)