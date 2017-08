Voyage sur le sentier de la botanique

C’est une tradition inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco, rien que ça. La botanique genevoise a non seulement façonné le paysage de la ville, mais lui a aussi valu une réputation internationale. En 2017, cette science occupe le devant de la scène, avec la célébration des 200 ans des Conservatoire et jardin botaniques, et la sortie d’un nouveau Sentier culturel dédié à la botanique. Après avoir emmené le visiteur d’un musée à l’autre et d’une bibliothèque à l’autre, celui-ci suit les traces des botanistes genevois.

On admire ainsi la luxueuse maison de Saussure, grand collecteur de plantes alpines, et celle bien plus modeste de Candolle, père de la botanique genevoise, surnommé le «souverain pontife des plantes» par Balzac. On apprend l’origine du nom de la Treille, la plus ancienne promenade de Genève, et on y repère le célèbre marronnier qui indique l’arrivée du printemps.

D’un jardin à l’autre

En contrebas, on découvre l’emplacement du premier jardin botanique public, principalement dédié à l’enseignement des sciences naturelles, sur le bastion de Saint-Léger. On parcourt de long en large les Bastions, qui accueillirent le deuxième jardin botanique, avec quelque 600 espèces de plantes et une orangerie sur le futur emplacement du mur des Réformateurs. Avant de se rendre, via l’Ile Rousseau, au jardin botanique actuel, pour explorer ses nombreuses richesses. Un jardin entièrement bio, ce qui le rend unique en Suisse romande.

Au fil des différentes étapes, on apprend comment s’est développée à Genève cette science qui comportait plusieurs écoles et déclenchait bien des passions. «Tant que j’herborise, je ne suis pas malheureux», constatait l’écrivain Jean-Jacques Rousseau, initiateur de l’esprit naturaliste genevois. Et la tradition perdure: dans l’herbier du Jardin botanique, l’un des plus grands au monde, les échantillons du XVIIIe siècle voisinent avec ceux récoltés dans l’année.

Conformément à l’esprit des Sentiers culturels, qui s’inscrivent hors des sentiers battus, la balade foisonne d’anecdotes. Saviez-vous, par exemple, que la rue de la Croix-Rouge s’appelait autrefois le «Petit Languedoc», car les réfugiés Hugenots du midi de la France venaient s’y réchauffer? Que la livraison à Genève des planches d’herbiers de Candolle avait nécessité 40 charrettes tirées par des ânes, et qu’ils remplissaient quatre pièces de son appartement à la Cour Saint-Pierre? Que des pommes de terre ont été plantées aux Bastions pour nourrir la population suite à «l’année sans été» de 1816?

En outre, le parcours est ponctué d’arbres remarquables, par leur taille, leur âge ou leur rareté. Un platane âgé de 120 ans, fournissant de l’ombre aux étudiants des Bastions. Un tulipier de Virginie, qui doit son nom à ses grosses fleurs évoquant des tulipes. Un épicéa pleureur, dont les branches tombantes le font ressembler à une pieuvre géante. Un pin parasol qui produit de délicieux pignons. Dommage que les emplacements sur le plan soient parfois inexacts, cela rend l’exploration plus compliquée.

Majestueux séquoias

En plus d’acquérir de nouvelles connaissances, ce Sentier culturel permettra au Genevois blasé de porter un regard neuf sur des lieux souvent parcourus, et même de faire des découvertes. En particulier la magnifique forêt de séquoias géants de la Perle du Lac, sur laquelle on fait le plus souvent l’impasse car elle se situe au bord de la route.

Gratuit, le guide de promenade est disponible en version papier et numérique. La première est complétée par des définitions, des repères historiques ainsi qu’un aperçu des objets touchant à la botanique conservés dans les musées genevois. Tandis que la seconde donne l’occasion d’entendre divers spécialistes du domaine.

Les deux versions sont complétées par des photographies, des planches d’herbiers ainsi que des gravures anciennes, qui permettent de se plonger dans une Genève quelque peu différente de la nôtre… mais tout aussi férue de botanique!

«Sentier culturel botanique» disponible gratuitement au Jardin botanique, à la Maison des arts du Grütli, à l’Espace d’information de la Ville et sur www.ville-ge.ch

