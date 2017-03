Vingt clichés XXL pour attraper le regard des passants

Comment émouvoir sans agresser? Attirer l’attention sans lasser? Sensibiliser sans barber? «Par la photographie», répondent les organisateurs du Prix des droits humains de la fondation Act on your future. «C’est un médium assez facile d’accès. Nous aimerions attraper le regard des gens lorsqu’ils vont au travail ou en reviennent, quand ils se rendent à la gare ou rentrent chez eux. Et tenter de les confronter avec les clichés de jeunes artistes locaux pour les faire réfléchir autrement aux droits humains», résume Keyvan Ghavami, président et cofondateur de Act on your future.

Les travaux des finalistes du Prix de photographie seront donc exposés en grand format sur la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc, dès jeudi 9 mars, jour d’ouverture du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), avec lequel Act on your future travaille en partenariat. Vingt grands panneaux de 1,3 mètre sur 2 seront habillés recto verso par des projets photographiques articulés autour de deux thèmes: la liberté d’expression (Prix 2015) et la migration (Prix 2016).

«Ces deux sujets sont plus actuels que jamais, souligne Keyvan Ghavami, et le lien avec le FIFDH s’est établi tout naturellement. Sa directrice, Isabelle Gattiker, a la volonté d’habiter les rues de Genève et d’aller à la rencontre du grand public plutôt que de confiner le festival dans les salles de cinéma. Ceci rencontre notre désir de ne pas laisser les travaux de nos lauréats dans l’espace un peu élitaire d’une galerie d’art.»

C’est Yann Gross qui a remporté, en décembre 2015, le premier Prix de la fondation Act on your future avec Tekoha, son projet traitant des revendications des peuples guarani du Mato Grosso do Sul, au Brésil, pour conserver leurs terres. Concouraient avec lui sur le thème de la liberté d’expression Simone Cavadini, Alma Cecilia Suarez, Younès Klouche et Laurence Rasti. Décembre 2016 a consacré le travail subtil de Caroline Etter sur la migration, C.O.R., en lice aux côtés de Vanessa Cojocaru, Judith Hunziker et Dorian Sari. Tous ces jeunes photographes et vidéastes sont diplômés des deux écoles d’art romandes, la HEAD et l’ECAL.

La Ville de Genève, très réactive, a donné rapidement l’autorisation pour cet affichage XXL en plein air durant vingt jours. Le coût de l’opération – 7000 francs – est assumé pour moitié par le FIFDH et la fondation Sesame, pour moitié par Act on your future.

«A la rencontre du Prix de photographie des droits humains» du 9 au 29 mars, zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. Vernissage jeu 9 de 18 h 30 à 20 h 30, Impact Hub, rue Fendt 1.

(TDG)