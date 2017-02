Une visite révèle les objets préférés du public

Choisir un objet dans l’exposition permanente du Musée d’ethnographie? Pas facile, vu la variété des mille œuvres présentées. C’est pourtant ce qu’ont fait les visiteurs de l’institution genevoise. Début février, ils étaient invités à coller un cœur en papier devant leur pièce préférée. De cette sélection très personnelle, les médiateurs ont tiré une visite guidée «coups de cœur du public», qui a lieu aujourd’hui.

En une semaine, plus de 500 cœurs sont venus orner les vitrines. Enfants et adultes se sont pris au jeu. Le plus difficile a été de se limiter à une seule pièce… «Cette démarche casse le rapport sacré aux objets et permet un choix émotionnel, spontané, hors de tout discours scientifique», souligne la médiatrice Julie Dorner. La sélection a été bien répartie entre les continents, même si l’Asie a eu particulièrement la cote. Parmi les œuvres qui ont recueilli plusieurs suffrages, on trouve une luge des Grisons, des œufs décorés de Roumanie, des objets inuits, des masques africains, des instruments de musique ou une maquette de pirogue océanienne.

Fascination ancienne

Mais ce sont uniquement les grands gagnants, à savoir les trois pièces les plus sollicitées, dont il sera question lors de la visite guidée. Les deux premiers font partie des incontournables de la collection: la statue du bodhisattva de la compassion, et les armures de samouraï. La fascination du public pour ces pièces imposantes s’est d’ailleurs manifestée depuis les débuts du musée…

Quant au troisième objet sélectionné, il a surpris tout le monde. Il s’agit d’un petit éléphant en métal argenté repoussé, couvert de délicates scènes de chasse, qui figure dans la partie introductive de l’exposition permanente. Il a été ramené d’Inde par Gustave Revilliod, le fondateur du Musée Ariana. «Mais on ne sait rien de son contexte et de son utilisation, précise Julie Dorner. Gustave Revilliod, qui n’était pas ethnologue, s’intéressait davantage à l’aspect esthétique.»

Un choix, un récit

Une autre visite «coups de cœur» se tiendra ce week-end; mais cette fois-ci, elle sera menée par les personnes qui ont effectué la sélection. Des élèves de l’Université ouvrière de Genève apprenant le français expliqueront aux visiteurs comment ils ont fait leur choix: en fonction de leur origine, leur parcours, leur métier, leurs questionnements, leurs goûts… Ainsi sont nés de petits récits personnels que les élèves ont mis sur papier, accompagnés par leurs enseignants et la médiatrice. Puis ils se sont préparés à les livrer au public. Pas facile, pour des non-francophones.

«Ils font preuve de beaucoup de courage et d’enthousiasme, raconte Julie Dorner. Et ils sont très contents d’être ainsi valorisés au sein du musée, un lieu où ils n’oseraient pas forcément se rendre tout seuls. En outre, cela permet d’apporter un éclairage inédit sur l’exposition permanente, de s’intéresser à des objets peu mis en lumière.» Le résultat est à découvrir dimanche.

Visites «coups de cœur» je 23 février à 12 h 30 à 13 h 15 et di 26 février de 14 h 30 à 15 h 30 au Musée d’ethnographie, bd Carl-Vogt 65-67. Gratuit, places limitées

(TDG)