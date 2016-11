Une œuvre d’art prend vie sur la façade du CMU

Une façade qui se creuse, un laboratoire qui apparaît, des neurones géants qui volent dans les airs et s’échappent du bâtiment… Lundi soir, lors de l’inauguration du nouveau Centre médical universitaire (CMU), le public a pu assister à un spectacle hors du commun grâce à Digital Neuron, une œuvre monumentale de réalité augmentée.

Après avoir téléchargé l’application gratuite Heavy Ar, chacun a pointé son téléphone ou sa tablette numérique en direction de la grande fresque installée sur le mur de l’immeuble. S’est alors déclenché un petit film donnant vie, de manière symbolique, à ce qui se passe dans ces lieux flambant neufs, consacrés à la recherche en médecine et en pharmacie.

«Ce travail nous a été commandé par l’Université pour mettre le bâtiment en avant, créer un événement populaire lors de l’inauguration, mais aussi attirer les visiteurs par la suite, raconte Dan Acher, directeur artistique de Happy City Lab et initiateur du projet. L’idée était de traduire visuellement les avancées technologiques qui naissent au CMU, notamment grâce à la réunion de différents groupes de recherche. Cellule de transmission, composant essentiel du cerveau et moteur de la recherche médicale, le neurone symbolise cette connectivité et cette innovation.»

Imaginé par le collectif californien The Heavy Projects, pionnier dans l’art urbain digital, le dispositif restera en tout cas en place jusqu’à la fin de l’année. La fresque de 10 mètres sur 5 sera ensuite déplacée à l’intérieur du bâtiment, mais toujours de manière à rester accessible au public. Et à laisser ouverte une petite fenêtre sur la magie de la science.

