Une grande qualité a marqué la finale du 45e Prix de Lausanne

Y aurait-il un miracle zurichois? Pour la troisième année consécutive, la Tanz Akademie de Zurich a fait florès au Prix de Lausanne, samedi à Beaulieu. Deux de ses élèves figurent au palmarès. L’un d’eux, l’Italien Michele Esposito, 17 ans et demi, étant même triplement récompensé: Bourse, Prix de la meilleure variation contemporaine et Prix du meilleur concurrent issu d’une école suisse. C’est lui, d’ailleurs, le mieux noté des vingt finalistes. Sa camarade roumaine de la Tanz Akademie, Diana Georgia Ionescu, 16 ans, décroche également une bourse. Autant de distinctions dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne sont pas volées. Diana Georgia Ionescu se joue des difficultés de sa Paquita. Elle pirouette à n’en plus finir, vole au-dessus du plateau et trace de ses bras fins une délicate géométrie. Dans le Nocturne de Chopin, chorégraphié par John Neumeier, elle déploie au surplus une intense musicalité.

Michele Esposito fait autant sensation dans son fougueux et aérien Solor ( La Bayadère) que dans son interprétation grave et profonde du Nijinsky de Neumeier. Quelle maturité artistique il faut avoir pour exprimer ainsi les déchirures profondes de l’âme! Epoustouflant.

Bien que ses deux variations soient saluées par une ovation, Michele Esposito laisse à la Brésilienne Marina Fernandes da Costa Duarte, 17 ans, le Prix du public. Rien que de très mérité aussi. Sa Kitri ( Don Quichotte ) est un pur régal: vivacité, technique, équilibre, expression… Et, en contraste, son Prélude parfaitement dominé sur une sombre partie de violoncelle lui vaut également une bourse de formation.

Moins de 16 ans de haut niveau

De l’avis général, cette 45e édition du Prix de Lausanne a été d’un très haut niveau. Tout particulièrement chez les 15-16 ans – douze finalistes sur vingt – et chez les garçons – onze finalistes et cinq lauréats boursiers sur huit. Quant au spectacle lui-même, il est désormais parfaitement rodé. Oubliées ces finales de naguère qui traînaient en longueur! Les séquences vidéo d’accueil des concurrents, de classes et de coaching donnent la mesure de l’expérience unique que cette semaine lausannoise représente pour ces jeunes Européens, Américains (du nord et du sud), Australiens et Asiatiques.

Etonnamment, aucun Chinois ne figure au palmarès. Le fait est que la sublime Li Fang Qi n’a plus besoin d’une bourse. Elle est prête à entrer dans une compagnie professionnelle. Un Coréen et deux Japonais comptent en revanche parmi les lauréats. Sunu Lim est très impressionnant dans Wrong Note Rag de Neumeier, sorte de parodie des comédies musicales où il fait feu des quatre fers. Taisuke Nakao et Koyo Yamamoto, eux aussi, font merveille dans leur solo contemporain, un Waslav proprement habité pour le premier, un Yondering très juvénile pour le second (qui lui vaut encore le Prix du meilleur espoir).

L’Américaine Lauren Hunter, 15 ans, s’en repart, elle, avec une bourse pleinement justifiée par sa variation du Corsaire, toute d’assurance et d’équilibre. Au Brésilien Denilson Almeida, 16 ans, va le Prix artistique de la Fondation Rudolf Noureev. Il récompense son Franz ( Coppélia), très lié, très enlevé, autant dire particulièrement dansant. Le visage romantique de Stanislaw Wegrzyn, 18 ans, sied à son interprétation du prince Albrecht ( Giselle), vibrante d’élégance et de noblesse. On ajoutera que, bien qu’oubliés du palmarès, les deux Australiens sont loin d’avoir démérité. Mais comme toujours, les places sont comptées… Disputée à guichets fermés au Théâtre de Beaulieu, cette finale a été suivie dans le monde entier sur Internet et les réseaux sociaux.

(TDG)