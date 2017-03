Une enquête haletante sur un pape menacé

Il est adulé par les plus grands de ce monde, mais le pape François préfère s’entourer de petites gens. Ainsi convie-t-il un chiffonnier de Buenos Aires à son intronisation et n’hésite-t-il pas non plus à inviter éboueurs et jardiniers du Vatican à sa première messe publique.

Le tout en faisant le ménage dans les finances du Saint-Siège: quelque 5000 comptes suspects de la Banque du Vatican, dont certains propriété d’ambassades étrangères, ont été fermés peu de temps après son élection. De quoi s’attirer les foudres de beaucoup de personnes…

Dans son dernier livre, François, seul contre tous, le journaliste d’investigation Arnaud Bédat brosse le tableau du pontificat du pape François, et emmène son lecteur dans une enquête passionnante qui se lit comme un thriller. Car à en croire le journaliste, fin connaisseur de l’actualité vaticane, le pape est en danger. Mafieux italiens excommuniés, Etats corrompus qu’il dénonce et autres fanatiques de l’Etat islamiste qui le menacent, ils sont nombreux à en vouloir au chef de l’Eglise.

Du quartier populaire de Buenos Aires, où Jorge Mario Bergoglio a grandi, aux salons feutrés du Vatican, l’ouvrage richement documenté laisse voir les coulisses d’un pontificat particulier, et montre comment François «veut changer le monde et les âmes». Quitte à heurter. Ce qui ne manque pas. Car, dans l’ombre, les nombreux ennemis du jésuite fourbissent leurs armes et attendent leur heure. Ses proches s’inquiètent tandis que les forces de l’ordre argentines surveillent sa sœur en permanence, de peur qu’elle soit kidnappée.

(TDG)