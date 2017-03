Une civilisation «oubliée» se révèle à l’Université

En 1902, le colonel soleurois Walter Affolter fait une découverte sensationnelle. Sur une île méditerranéenne, il retrouve les restes d’une civilisation préhistorique totalement inconnue: Habalukke. Les fruits de ses multiples fouilles sont présentés dès aujourd’hui à la Collection des moulages de l’Université de Genève.

Mais si ces trouvailles sont si exceptionnelles, pourquoi donc personne n’en a entendu parler? Simplement parce que cette histoire a été entièrement inventée par l’artiste bernois Hans-Ulrich Siegenthaler. Pendant trente ans, il a imaginé la civilisation elle-même, ainsi que les circonstances de sa découverte, jusque dans les moindres détails. «J’ai commencé par créer les objets, puis m’est venue l’idée de cette culture fictive», raconte-t-il.

En voyant ce travail au Nouveau Musée de Bienne, Lorenz Baumer, professeur d’archéologie à l’Université de Genève, a été fasciné par sa complexité, sa précision et sa cohérence. «Cette fiction permet d’aborder de nombreux aspects de la pratique archéologique et muséale», précise-t-il. Et quel meilleur endroit pour l’exposer que la salle des moulages, qui sont eux-mêmes de fausses œuvres d’art?

La civilisation habalukke se dévoile à travers les pièces présentées, regroupées par périodes. On y trouve des femmes à cornes en terre cuite, des figurines aux visages ornés de bleu, probablement sous l’influence égyptienne, des statuettes dont on suppose qu’elles représentent des rois menés au sacrifice. Mais aussi une maquette de fouilles ou des études des objets retrouvés.

Hans-Ulrich Siegenthaler brouille allégrement les frontières entre réalité et imaginaire en s’inspirant de civilisations existantes, en évoquant de vrais événements et problématiques et en recourant à des personnages historiques. On découvre ainsi les lettres échangées entre Walter Affolter et Waldemar Deonna, qui a été directeur du Musée d’art et d’histoire de Genève. Il y a aussi un compte-rendu sur un vol de statues habalukkiennes, l’occasion de parler du trafic des biens culturels. Et même le portrait du colonel par Hodler et Giacometti, dont on reconnaît bien le style!

L’illusion est presque parfaite. Dommage que l’aspect esthétique prenne parfois le pas de manière trop flagrante sur le réalisme archéologique. Ainsi, on ne trouve dans l’exposition que des figurines, presque toutes entières, et aucun objet utilitaire. Quant aux peintures, elles paraissent un peu trop artistiques… «On peut venir voir cette exposition uniquement pour la beauté des créations», souligne Lorenz Baumer.

La dernière partie de la présentation met le propos en perspective. Dans mille ans, comment nos descendants comprendront-ils les vestiges de notre temps? Elle questionne aussi le statut de l’objet dans les musées, dont une mise en vitrine suffit à lui conférer un statut exceptionnel. Enfin, des archéologues suisses racontent leur parcours et leurs recherches au quotidien. Sur des civilisations bien réelles, cette fois-ci!

«Habalukke» Jusqu’au 13 avril à la Collection des moulages, Uni Bastions, aile Jura, 2e sous-sol, rue De-Candolle 3. Ouvert du ma au ve de 13 h à 18 h. Entrée libre.

(TDG)