Un spectacle drôle et décomplexé sur la maternité

Une toute petite salle pour deux comédiennes aguerries. Juliette Ryser et Fanny Brunet présentent dès ce mercredi au théâtre Le Saltimbanque leur conférence-spectacle sur la difficulté du rôle des mères à l’heure actuelle. C’est sous le label du Collectif Sentimental Crétin, créé l’année dernière par Fanny Brunet, que Pose ton revolver et viens te brosser les dents se présente aux spectateurs pendant cinq soirs.

Au menu, des anecdotes vécues par les comédiennes, toutes deux mamans. Le but, c’est de «remettre la femme au milieu du village» et taper dans le «mythe de la bonne mère, à l’écoute, compréhensive, aimante, bienveillante, qui n’a jamais besoin de crier pour se faire obéir». La conférence classique se transformera en théâtre total, avec pétage de plombs en bonne et due forme. Le metteur en scène Yvan Rihs a mis la main à la pâte en dirigeant le jeu des deux Genevoises.

«Pose ton revolver et viens te brosser les dents», du 15 au 19 mars, 19 h 30 (di à 18 h), théâtre Le Saltimbanque, 26, rue des Grottes, Rés.: 079 667 20 13.

(TDG)