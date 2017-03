Un élan d’amour autour de Courgette

La boucle est désormais bouclée. Golden Globes, César, Oscars et Quartz, nominations ou statuettes, Ma vie de Courgette a fait le plein et Claude Barras, son réalisateur, peut enfin souffler après toutes ces émotions. Depuis vendredi, il a fêté sa victoire et profité de décompresser un peu durant le week-end. «Avec les Quartz, je pensais que la boucle ne serait pas tout à fait bouclée, précisait-il hier au téléphone. Je dois encore aller à plusieurs festivals, dont un à Buenos Aires, pour montrer le film. Mais je ne suis plus dans une campagne promotionnelle. Ce qui revient à dire que oui, la boucle est bel et bien bouclée. D’autant plus que, depuis les Oscars, je n’étais pas revenu en Suisse. Je suis allé ensuite directement en Chine et en Mongolie pour présenter Ma vie de Courgette, et j’en ai profité pour faire un petit tour dans la steppe avec quelques amis.»

Dans l’intervalle, le film a encore remporté un Excellence Award au Japon, puis un prix dans un festival à Lisbonne samedi soir. «Je n’y suis pas allé mais je leur ai envoyé un message vidéo.» Pour Courgette, la liste des prix ne fait que s’allonger d’une semaine à l’autre, mais la tension liée aux Oscars, aux César puis aux Quartz est en train de retomber tout doucement. «La tension la plus forte, c’est au Prix du cinéma suisse que je l’ai ressentie. Aux Oscars et aux César, nous étions des outsiders. En revanche, en Suisse, on connaît presque tout le monde. En plus, ce sont eux qui ont voté ou non pour le film. En même temps, j’ai aussi ressenti un grand élan d’amour autour du film vendredi soir. C’est d’ailleurs assez particulier de voir les gens changer autour de nous depuis qu’on a fait le film. A présent, quand on fait un gag, tout le monde nous sourit. Sinon, à titre personnel, j’étais très heureux pour Marie-Eve Hildbrand et Sophie Hunger (ndlr: respectivement lauréates du Prix de l’Académie et du Quartz de la meilleure musique) .»

A présent que les tensions retombent, Claude Barras peut songer à l’après Courgette . Si tant est qu’il en ait le temps. «J’ai eu la chance d’apprendre que je serai sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en décembre 2015 déjà. Ce qui signifie que, dans l’intervalle, j’ai eu au bas mot cinq mois pour réfléchir à un nouveau projet de long-métrage. J’ai donc commencé à écrire des personnages, à chercher un lieu. J’ai plusieurs carnets de notes remplis d’idées. Je vais pouvoir bientôt me poser, écrire un premier jet et chercher des producteurs.»

(TDG)