Un cauchemar signé Antigel

Alors voilà. Il y a un monsieur qui fait des acrobaties sur une barre verticale, tandis qu’un autre énumère les catastrophes humanitaires à travers l’Histoire – pestes, famines, génocides – avant d’expliquer comment les chiroptères de nos contrées se repèrent dans la nuit. Cela dure un peu moins d’une heure. Et puis c’est tout.

Mais non, il faut raconter cela autrement! Tout d’abord, le spectacle s’intitule Very Bat Trip, jeu de mots où le «bad» d’origine a été transformé en chauve-souris, bat en anglais. Surtout, le spectacle est organisé dans la champignonnière sous le bois de la Bâtie. Fameuse champignonnière, que le festival Antigel est, c’est certain, le premier à investir pour une animation culturelle.

Alors voilà. Tout commence vendredi aux alentours de 19 h 30. Une petite foule (le spectacle affiche complet) attend au bord de l’Arve, là où l’on embarque les poubelles sur les barges en direction des Cheneviers. Autre souvenir d’Antigel: il y a quatre ans, le public pouvait lui-même embarquer sur une barge et descendre le Rhône.

De l’autre côté du quai, sous le bois, un sentier grimpe entre les arbres, que la foule emprunte. Un peu comme l’année passée pour La forêt ne dort pas, à Antigel aussi. Mais cette fois-ci, on s’arrête à flanc de colline. Il y a une porte en fer, imposante. Elle est ouverte. On y pénètre, guidé par de petites lumières posées sur le sol. Puis c’est un long couloir. Du moins, il paraît long lorsqu’on ne connaît pas les lieux et que l’obscurité est presque complète. En soi, l’expérience s’avère assez intrigante. Plus encore lorsque l’équipage découvre ladite champignonnière: des parois immenses taillées dans la moraine et des voûtes impressionnantes dessinant comme une matrice utérine. Formidable moment que ce dévoilement d’un espace souterrain d’ordinaire inaccessible. Une lumière rougeoyante filtre l’air chargé de poussières. Où était-ce des fumigènes? Pour sûr, il y a là matière à rêver, à fantasmer des scènes extraordinaires. Mais voyons la suite.

Le public, à présent, se tient au centre de cette grande pièce, et ne bouge plus. On entend un son, comme une musique, souffle métallique mêlé de nappes inquiétantes, parfois le cri strident d’une guitare électrique. Et puis une voix. Celle de Fabrice Melquiot, du théâtre Am Stram Gram. Celui-là même qu’on écoutait au casque en se baladant à travers La forêt ne dort pas en 2016 et qui propose à nouveau son écriture bardée de formules littéraires rutilantes et de métaphores puissantes. Du théâtre virtuose, maîtrisé dans ses moindres articulations. Du théâtre avec beaucoup d’effets de manches également. Beaux effets, certes. Mais qui noient, lentement, le sens général qu’aurait pu livrer pareil exercice.

Etait-ce l’histoire d’un démon, bête mythologique incarnant aussi bien la mort que le diable ou la folie? «Je suis né il y a 72 000 ans dans un volcan en colère», dit la voix. Et, plus tard: «J’ai mangé des enfants. J’en mangerai encore!» Etc. Avant d’évoquer la vie des chauves-souris sur le même ton emphatique. «Je les ai mangées!» Ouf, le drame est sauf.

Puis un artiste de cirque se présente: Nhât-Nam Lê. Masqué tel la bête, il renifle le public. Avant d’exécuter d’étonnantes figures sur ce mât planté comme un axe au milieu de la salle.

