Trois choses à savoir sur «Le fondateur»

1. La saga McDonald

Nous sommes dans les années 50 et deux frères, les bien nommés McDonald, ont ouvert un petit restaurant de burgers sous le soleil californien. Commerce rentable, mais sans plus. Un homme d’affaires, Ray Kroc, passe par là et trouve l’idée séduisante. Il propose aux frères de racheter leur franchise en y modifiant quelques détails. C’est le début de la création d’un vaste empire sur lequel les deux frangins n’auront bientôt plus prise du tout.

2. Une critique ambiguë

Le fondateur, réalisé par John Lee Hancock, est davantage une critique du capitalisme que de la société de consommation. Le récit tel qu’il est conté ici donne des frissons dans le dos, tellement le cynisme y occupe une position centrale. En même temps, les dehors hagiographiques de l’intrigue masquent en partie cette dimension. Une ambiguïté que le film ne parvient pas totalement à résoudre.

3. Keaton ressuscité

Michael Keaton, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Julien Lepers, retrouve un rôle parfaitement à sa taille. Arriviste et véreux, il compose un Ray Kroc aussi odieux que crédible. Relancé avec Birdman en 2014 et Spotlight en 2015, l’acteur de Beetlejuice et de Batman démontre son aisance à jouer n’importe quel type de rôle. Le film, c’est (en partie) lui. P.G.

Arena / Balexert Cote: **

(TDG)