Trisha Brown, figure majeure de la danse moderne, disparaît

Elle avait atteint l’âge de 80 ans! Qui l’aurait cru? Cela faisait longtemps que Trisha Brown ne faisait pas son âge. Ni jeune ni vieille, elle était cette femme au visage sans fard et aux boucles en liberté, dont le corps bondissant emmenait ses danseurs dans un mouvement qui semblait ne jamais devoir s’arrêter. Elle est décédée le 18 mars dernier à San Antonio (Texas), au terme d’une longue maladie.

Elle avait donné son nom à une compagnie prestigieuse, comme l’avaient fait avant elle ses illustres compatriotes Martha Graham ou Merce Cunningham. Elle les avait rejoints depuis longtemps dans le grand livre de l’histoire de la danse américaine. Graham, c’était la fondatrice de la modern dance. La liberté dans l’expressionnisme et la narration. Cunningham, c’était l’initiateur de la post modern dance. La liberté toujours mais dans l’abstraction. C’est dans ce dernier courant que Trisha s’est engouffrée dans les années 60.

Née en 1936 en Californie, la future danseuse est une femme sportive et attirée par la nature. A New York, où elle débarque en 1960, l’heure est aux happenings les plus saugrenus dans les parcs ou sur les toits d’immeubles. Ces expériences de jeunesse ne la détournent pas de son élan de danseuse essentiellement physique. Le mouvement ininterrompu, voilà ce que le spectateur admire et retient de ses pièces les plus mémorables.

Car Trisha Brown s’intéresse plus au processus qu’au produit fini. Les pièces qu’elle conçoit, sans aucun accompagnement musical pour les plus anciennes, se basent sur quelques règles de base, parfois complexes. Celles-ci lancent une sarabande qui pourrait n’avoir ni commencement ni fin. Avec ou sans des éléments signés de grands noms comme Rauschenberg ou Judd, ou rien du tout, la compagnie semble habitée par le mouvement, apparaissant, disparaissant, vivant un flux que l’on imagine se poursuivre en coulisse, comme si c’était la vie même.

Celle de Trisha Brown a pris fin quelques mois après la mort de son mari le vidéaste Burt Barr. Elle avait cessé de danser en 2008. La public genevois avait pu applaudir sa compagnie au cours de ces dernières années.

