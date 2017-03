Trafic illicite: le MAH expose des objets d’art confisqués

Stèle funéraire du Yémen et reliefs de Palmyre

La stèle funéraire yéménite est couchée sur le dos, calée par deux boudins en mousse et posée sur un drap blanc en tyvek. Tout autour, le laboratoire de restauration du Musée d’art et d’histoire (MAH) baigne dans une lumière printanière. La Vieille Ville se déploie par-delà les immenses fenêtres donnant sur le boulevard Jaques-Dalcroze.



Bernadette Rey-Bellet manipule l’objet antique avec des précautions de sage-femme. Il serait dommage qu’après avoir bravé deux millénaires et quelques siècles, la guerre, les aléas du voyage et la rapacité des trafiquants de biens culturels, la pièce d’une grande beauté soit endommagée.



Le Musée genevois en a la garde. La conservatrice-restauratrice pour les objets archéologiques commence par examiner l’objet polychrome en calcaire. «Je dois m’assurer que la couche de couleur - rouge à base d’ocre pour le visage et le reste de la stèle, bleu pour le pourtour des yeux en marbre - adhère bien. C’est le cas. La pièce est en excellent état, elle a dû séjourner dans une zone désertique, et dans une tombe peut-être. Nous devons éviter une dégradation ultérieure.»



Bernadette Rey-Bellet n’aura pas grand-chose à faire sur cette stèle: s’assurer que le socle est solide, qu’il n’y a pas de jeu entre la pierre et le métal à l’aide de morceaux de mousse noire. Elle précise: «Nous ne nettoyons pas les traces de terre. Elles pourraient fournir aux chercheurs des indications sur le lieu de provenance de l’objet et peut-être sa datation, par le biais des minéraux, pigments et liants.» Un examen que le MAH ne se permet pas de faire. Formellement, la pièce ne lui appartient pas.



«Tout ce que nous savons de cette superbe stèle funéraire, c’est qu’elle est arrivée illégalement à Genève», résume Béatrice Blandin, conservatrice au MAH pour l’archéologie classique. «Nous n’avons aucun exemple d’objets yéménites provenant de fouilles scientifiques, répertoriés et étudiés. Ce que l’on peut dire toutefois, c’est que cette œuvre d’art provient du nord du Yémen et qu’elle remonte à une période entre le IVe et le Ier siècle av. J.-C. Le nom du défunt, Tamath, est inscrit sous son menton en écriture sud-arabique.»



Après s’être soumise aux exigences de l’objectif - le nôtre et celui d’une équipe de télévision de France 2 -, la pièce antique est emballée dans du papier bulles et placée, avec quatre autres, dans une vaste caisse sur roulettes.



Par les souterrains et les monte-charge, elle est acheminée jusqu’à la salle des icônes du MAH pour y être exposée. Jusqu’à ce qu’elle soit rendue, un jour peut-être, au Yémen.



La stèle mortuaire rejoint deux grosses caisses jumelles en bois, lourdement cadenassées. Lorsque les serrures sautent, surgissent deux visages: celui d’une femme et celui d’un homme, sculptés en haut-relief dans le calcaire.



Provenant de Palmyre, ils ornaient une klinè - sorte de tombeau décoratif en forme de couche d’apparat - datant du IIe siècle ap. J.-C. «Sur le lit étaient allongées des statues de banqueteurs, commente Béatrice Blandin. Ce monument devait reposer dans un hypogée (une tombe souterraine) et a sûrement été érigé pour un chef de clan en guise de caveau familial. Le portrait masculin porte une inscription en araméen: Image de Taîmê fils de Ma’naî.» Une dédicace qui défie l’éternité.