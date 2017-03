Tom Humphreys présente sa marotte vaisselière chez Forde

Cela fait quelques années qu’elles scandent son œuvre, apparaissant par touches pointillistes, collées sur ses toiles. Mais Tom Humphreys n’avait jamais exposé de façon autonome les assiettes qu’il décore compulsivement depuis 2006, en marge de son travail de sculpteur puis de peintre. Une centaine d’entre elles est actuellement réunie sur les murs de Forde, l’espace consacré à l’art contemporain à l’Usine. Dépassant les 400 pièces, cet étonnant corpus fait également l’objet d’une publication, intitulée Plates, qui documente, à l’échelle 1/1 et de manière chronologique, cette production vaisselière. L’ouvrage sera verni le 16 mars à la librairie Beckbooks, à Genève.

Pour tous les goûts

Au menu des assiettes de Tom Humphreys, un éclectisme de styles, truffé de références à l’histoire de l’art. Si certains motifs évoquent l’expressionnisme abstrait, d’autres rappellent le graphisme radical de Piet Mondrian ou le fauvisme d’un Kies van Dongen. «Il y en a pour tous les goûts, souligne Sylvain Menétrey, commissaire de l’exposition. En fait, il s’agit davantage d’une occupation que d’une pratique artistique, comme on dessinerait sur un coin de table. Chaque œuvre est le résultat d’un geste simple et rapide: il peut en produire jusqu’à dix par jour.» L’artiste anglais transfère également sur la faïence des photos qu’il prend dans la rue: silhouettes entières de dos ou de face, visages en gros plan, chiens jouant sur le trottoir, ces images volées, issues du flux incessant du monde, se retrouvent figées dans l’émail et fixées au mur, dans un esprit commémoratif assez cocasse.

Tous ces supports de céramique, de tailles et formes diverses, sont issus de la grande distribution. Humphreys achète ses assiettes dans des magasins de seconde main, au marché aux puces ou même chez Ikea. Elles sont ensuite réémaillées et recuites par ses soins. De cette démarche émerge, en filigrane, un jeu entre artisanat et industrie – sur le dos de certains des plats figure d’ailleurs l’inscription «hand made», à côté de la marque. Une façon, peut-être, pour un artiste né dans le pays où a été inventée la standardisation industrielle de redonner une identité à un objet sans pedigree.

«Tom Humphreys: Under the wing» Jusqu’au 26 mars 2017 à Forde, 11, rue de la Coulouvrenière, 2e étage. Ve, sa, di 14 h-18 h. www.forde.ch

