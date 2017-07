The Artmonist expose dans des espaces inédits et nomades

Mettre en dialogue public et créateurs dans des lieux inattendus et sans aucune contrainte géographique. Telle est l’ambition de The Artmonist, fraîchement créé par un trio de jeunes gens passionnés d’art contemporain. Cofondatrice de cette entreprise au concept novateur, la Genevoise Nastasja Borgeot affiche seulement vingt ans au compteur et une fougue contagieuse.

Entre un saut à Londres, où elle vient de terminer ses études en relations internationales au prestigieux King’s College, et une descente vers Saint-Tropez, où The Artmonist mitonne son prochain événement, la jeune femme profite d’une halte dans sa ville natale pour y développer quelques projets automnaux et nourrir son réseau.

Si Nastasja a la bougeotte, The Artmonist aussi. Faire fi des frontières est même le principe de cette société qu’elle a fondée à la fin de l’année 2016 avec Thomas Jaulin, Parisien bien né rencontré au cours d’un stage chez Artcurial, maison de vente aux enchères ayant pignon sur les Champs-Elysées, et Charles Plenet. «Après Paris et Londres nous exposons à Saint-Tropez, explique-t-elle. Le principe est d’être nomade, on ne veut surtout pas s’installer quelque part.»

Initiée par un «coup de foudre amical» et une ferveur commune pour la création contemporaine, notamment le street art, l’aventure débute après un séjour de Thomas en Australie. «Il y a découvert des graffeurs très talentueux et on a eu envie de les montrer en Europe», raconte Nastasja. L’opportunité se présente d’organiser une exposition dans des bureaux parisiens: «On a enlevé tous les meubles, monté des cimaises et c’était parti!»

Une centaine d'oeuvres sur la Côte d'Azur

Réalisant qu’ils seraient plus crédibles en se donnant une raison sociale, les trois complices fondent The Artmonist. S’ensuit un accrochage londonien et l’actuel projet au Château Saint-Maur, domaine vinicole établi sur la Côte d’Azur. Jusqu’au 9 septembre, ils y présentent une centaine d’œuvres – dont des pièces d’Arman ou de Milène Guermont – prêtées par des marchands ou fournies par les artistes.

Bien que lancée fort récemment, l’affaire tourne joliment. Les demandes affluent et l’équipe s’est étoffée de trois collaborateurs. Nastasja promet un vernissage dans la Cité de Calvin avant l’hiver. «Nous cherchons des espaces atypiques. J’aimerais y exposer dans un appartement vide ou en travaux. Et mon rêve, à plus long terme, serait de faire entièrement décorer un bistrot genevois par des street artists.»

