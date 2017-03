Swatch relance sa Skin toute fine

«Liberté, légèreté et expression personnelle», tel est le credo de la nouvelle montre Skin lancée dans une soirée de culte au mouvement à Londres. Pas d’égérie célèbre, mais des danseurs classiques, hip-hop et jazz qui se mêlent et assument avec douceur et élégance leur mode d’expression propre. «Your move», c’est ça, la philosophie Skin.

Quand son aïeule est apparue sur le marché en 1997, Swatch – qui a toujours cultivé l’art du contre-pied – voulait un modèle discret, et a relevé un challenge technologique en réussissant à «écraser» le boîtier au maximum pour que cette montre, comme son nom l’indique, soit perçue comme une seconde peau. Le succès est immédiat et partout dans le monde les gens se réjouissent de ce confort.

Un même ADN

Vingt ans plus tard, la marque suisse sort donc la Skin nouvelle génération, dont l’ADN reste le même que celui de son ancêtre. Un éternel recommencement qui se sentait jusque dans le buffet servi à l’occasion du lancement mondial: plus le moindre signe de verrine branchée ou de pipette sophistiquée, mais des planchettes de tranches de viande froide aussi fines que la montre elle-même.

Le souriant directeur de la création de chez Swatch, Carlo Giordanetti, est intarissable sur le sujet de la mode cyclique, du réel rôle de la montre aujourd’hui. A son poignet, un modèle bleu nuit agrémenté de discrets brillants: «J’ai toujours été très bleu marine, explique-t-il. Très Italien quoi!»

Il n’y a pas qu’avec les formes et les couleurs qu’il s’exprime. Il manie aussi très bien les mots pour décrire ses créations. Alors, l’invention réelle existe-t-elle ou ne fait-on finalement que revisiter ce qui existe déjà? «Ce n’est pas que cela, puisque nous avons totalement réinventé la Skin. Un véritable challenge pour les ingénieurs, puisqu’il s’agit d’un défi technique – mais moi, les détails mécaniques, je les laisse aux autres – et aussi un exercice stimulant. Les changements sont en apparence subtils, sophistiqués. Aujourd’hui, il est évident qu’une montre ne sert plus à donner l’heure. C’est devenu l’accessoire qui en dit le plus long sur la personnalité de celui qui la porte. Contrairement aux vêtements dont on se débarrasse quand ils sont passés de mode, une montre ne se jette pas. Elle rappelle un moment de notre vie, un état d’esprit. Dans le monde actuel, ces accessoires sont flashy, bling-bling, énormes… Et comme Swatch aime aller à contresens, nous avons cherché à créer une montre qui chuchote au lieu de crier.»

Le plaisir et non la performance

Dans un marché où les autres acteurs se battent sur le terrain des montres connectées, la marque biennoise se permet de lancer un objet minimaliste et les clients les plus branchés y adhèrent, comme un affront à la mode ultratechnologique. «Evidemment que nous avons fait des essais de montre connectée, mais nous ne voyons pas l’intérêt de prolonger les applications du téléphone jusqu’autour du poignet. Nous voulons que nos montres viennent de l’horlogerie et non pas de l’électronique. Nous ne voulons pas non plus toucher au domaine de la santé, avec des applications savantes concernant la qualité de notre sommeil, ou le nombre de pas effectués. Non. Swatch doit rester fun, léger. Nous misons sur le plaisir plutôt que la performance. Quand je me lève le matin à Zurich et que, mal réveillé, je me rends au travail à Bienne, payer mon café et mon journal avec ma montre me redonne toujours le sourire. Technologie oui, mais sympathie avant tout.»

Le contre-courant minimaliste est définitivement au goût du jour. Simplifier au maximum, se débarrasser du superflu. Carlo Giordanetti concède que même cette manière de faire n’est pas nouvelle: «Comme disait Coco Chanel, pour être élégante, il faut porter des gants et enlever avant de sortir le dernier accessoire que l’on vient de rajouter.» (TDG)