Riccardo Pagni donne des ailes et de la couleur aux machines

C’est un bric-à-brac féerique et génial, qui ramène au pays de l’enfance en survolant le territoire des songes. Un peu déglingués, souvent mobiles et toujours multicolores, les sculptures et tableaux de Riccardo Pagni sont tricotés aux pelotes de l’humour et de la poésie, dans un grand délire bricoleur. Une quarantaine de pièces de l’artiste italien, né à Forte dei Marmi en 1936, sont actuellement présentées à la galerie Anton Meier. Le Toscan, établi à Genève depuis une quinzaine d’années, y signera aussi, samedi 11 mars 2017 à partir de 14 h, L’art de la survivance, une monographie qui lui est consacrée.

Réunissant aussi bien des eaux-fortes, des aquarelles, des dessins que des œuvres tridimensionnelles, l’exposition fait la preuve de l’exceptionnelle inventivité de Riccardo Pagni. Bois, carton, métal, albâtre, ficelle, matériel de récupération en tout genre, n’importe quelle matière se plie à l’imagination de cet inventeur baroque. «C’est quelqu’un de très polyvalent, qui travaille à l’instinct, souligne Anton Meier. Il est tout le temps en train de bricoler. C’est un réparateur qui a des ressources incroyables.»

Le couple et le voyage

Si les éléments qui les constituent sont hétéroclites, les réalisations présentent pourtant une belle cohérence, unifiées notamment par les couleurs qui les ensoleillent. Le couple et le voyage servent aussi de lien thématique entre toutes ces compositions. L’univers de Riccardo Pagni réserve une place essentielle aux voitures et, surtout, aux avions, dans lesquels sont souvent embarqués un homme et une femme, comme pour une odyssée vertigineuse sur les ailes de l’existence. «Les figures sont très importantes dans son œuvre, explique Anton Meier. Il y rend un hommage continu à la femme, à la sienne en particulier. C’est quelqu’un qui aime profondément les gens.»

L’artiste produit aussi de captivants tableaux animés, qu’il appelle «machines», mus électriquement et déclenchés par la présence des spectateurs. Les différentes parties de ces sculptures évolutives tournent et se renversent, modifiant au fur et à mesure l’agencement du dessin, comme le panorama mouvant qu’on observerait à travers la vitre lors d’un long périple.

Un peu surréaliste, enjoué et désarmant, le monde selon Pagni est une ode à la fête et à l’amour, tout en convoquant certaines rêveries mélancoliques propres à l’âge tendre.

Riccardo Pagni: avions - machines - totems - reliefs Jusqu’au 22 avril à la galerie Anton Meier, 2, rue de l’Athénée. Ma - ve 14 h-18 h 30, sa 10 h- 13 h. antonmeier-galerie.ch

(TDG)