Réaliser un film en quatre jours, un vrai défi

L’idée est née en 1999 à Montréal, au sein d’un groupe de réalisateurs désœuvrés: tourner et monter un film en un temps très court. Depuis, le principe du Kino Kabaret s’est développé dans le monde entier. A Genève, sa quatrième édition débute dimanche et réunira pendant douze jours les passionnés du septième art.

Les 36 cinéastes sélectionnés ne disposeront que de quatre journées pour réaliser un court-métrage. En plus du matériel et du soutien professionnels mis à disposition, chacun pourra compter sur la collaboration de directeurs de la photographie, acteurs, monteurs, ingénieurs du son, artisans et musiciens, professionnels ou amateurs. Pour ceux-ci, il s’agit d’une occasion d’acquérir de l’expérience, de s’essayer à un métier ou encore de découvrir comment se déroule un tournage. Ces différentes fonctions étant ouvertes à tous, les personnes intéressées peuvent toujours s’inscrire sur le site de la manifestation.

Loin de s’afficher comme une compétition féroce entre réalisateurs, le Kino Kabaret se veut résolument coopératif. «Je t’aide à faire ton film, tu m’aides à faire le mien», tel est l’état d’esprit de l’événement. Ce qui contribue largement à lui conférer une ambiance conviviale.

Quant au public, il pourra voir le résultat de tous ces efforts lors de projections programmées sur trois soirées, entre le 14 et le 19 janvier. Elles permettront aussi aux cinéastes de confronter leur travail à une véritable audience, et même de discuter avec les spectateurs. En espérant, bien sûr, ne recevoir que des compliments!

Kino Kabaret du di 8 au je 19 janvier, dans divers lieux. Infos: www.kinogeneva.ch

(TDG)