Qui veut piloter le Centre culturel suisse de Paris? Place à prendre

Un «C» comme Centre culturel suisse de Paris, mais aussi comme créatif, comme centré en plein cœur du Marais et à deux pas du Musée Picasso, comme connu parmi les 46 autres vitrines culturelles établies dans la capitale et comme couru par quelque 40 000 visiteurs par année dont 70% de Français. Ce «c» résume, il ne mesure pas l’ampleur du travail réalisé au 32-28 rue des Franc-Bourgeois par Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser. A peine arrivés le 1er octobre 2008 dans cet ancien atelier au fond d’une cour, les codirecteurs avaient choisi de doubler l’offre en ayant pignon sur rue avec une librairie mais le duo a surtout fait de la mise en lumière de la création contemporaine suisse, sa croisade. Et s’ils sont annoncés partant – la fin d’un mandat non renouvelable – ils vont continuer jusqu’à l’échéance!

«C’est encore loin septembre 2018, sourit Jean-Paul Fellay, nous n’avons pas encore de perspectives, on regarde si quelque chose passe pour l’un, pour l’autre, pour les deux. Nous n’avons vraiment pas de plans, nous sommes heureux de finir ce que nous sommes en train de faire ici, en remettant une institution en très bonne santé. Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques années, certains voulaient le fermer.»

«Tête de pont»

Autant dire que l’annonce, il y a quelques jours, de la remise en jeu du poste par la Fondation Pro Helvetia cristallise l’attention des acteurs, comme de ceux qui rêvent d’occuper cette vitrine suisse. Dans le contrat, une douzaine de collaborateurs, un budget avoisinant les 2 millions de francs, la mission d’être une «tête de pont» comme un «tremplin» et d’avoir «une grande visibilité permettant aux artistes de rester en contact avec la scène parisienne et française.» A l’autre bout et, au-delà des compétences, Pro Helvetia appréciera «l’enthousiasme, l’originalité et l’énergie» sans exiger la continuité. «Ni, bien sûr, la rupture», précise le responsable des Centres culturels Gautier Chiarini pour un poste mis au concours pour une durée limitée à deux fois quatre ans, comme c’est l’usage dans le secteur culturel. C’est également un principe pour les cadres de Pro Helvetia vu, explique-t-il, l’important pouvoir de décision dont ils disposent.»

C’est donc cette règle qui amène le vent de changement à la rue des Franc-Bourgeois après dix ans pour le duo en place. L’appel largement repris et partagé sur les réseaux sociaux, le téléphone crépite chez Pro Helvetia qui vient d’ouvrir un bureau de liaison à Moscou, en parallèle de ses études sur le genre de présence à avoir à Berlin, Londres ou encore en Amérique latine. (TDG)