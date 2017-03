Piotr Anderszewski, la voix d’un pianiste hanté

Un pied à terre à Paris, un autre à Lisbonne et des racines à la fois fermes et fragiles à Varsovie. Piotr Anderszewski est un pianiste nomade dont on célèbre la hauteur de vue des interprétations et l’introspection qui accompagne ses propos. Avant son concert genevois de jeudi, qu’il donnera en compagnie du violoniste Nikolaj Znaider, le Polonais évoque cette amitié et parle aussi de son actualité discographique. D’une voix suave et d’un verbe réfléchi.

Comment est née l’idée de cette tournée avec Nikolaj Znaider?

On s’est rencontré une première fois aux Etats-Unis il y a une dizaine d’années déjà. Ensuite on a joué ensemble, mais à cette occasion, il dirigeait. Cela faisait des années qu’on se disait qu’il fallait partir en tournée à deux, mais les disponibilités ont toujours étaient minces. Là, c’est enfin chose faite.

Quelles sont les affinités qui vous rapprochent?

Je l’ai entendu jouer et je l’ai trouvé à chaque fois magnifique. Je pense que mon jeu lui a aussi plu. On a beaucoup parlé de musique et on a compris qu’il y avait un terrain fertile.

Dans votre récent enregistrement, «Fantaisies», vous placez côte à côte Mozart et Schumann, deux figures qu’on ne rapproche pas naturellement. Qu’est-ce qui a motivé ce choix?

Je vais être très honnête, ce sont mes compositeurs préférés et ce depuis très longtemps et ils ont à mes yeux quelque chose en commun. Je m’explique. C’est toujours intéressant de comprendre comment une inspiration, une idée musicale se retrouve sur papier sans que ce processus ne dilue l’esprit et le génie qui en est à l’origine. Chez Schumann et Mozart on a l’impression que le papier n’existe pas, que l’idée coule de façon absolument directe, sans hésitation. Si on regarde de plus près la façon dont ils écrivaient, on constate qu’ils allaient très vite. Tout le contraire d’un Brahms ou même d’un Beethoven, qui eux, construisaient avec beaucoup de méticulosité, en ciblant toujours une certaine perfection. Schumann, il faut le dire objectivement, n’atteint pas toujours la perfection, loin de là. Chez Mozart, par contre, elle est là avec un grand naturel, elle se manifeste avec évidence.

Vous dites que Mozart est un de vos compositeurs préférés. Pourtant, à l’exception de quatre concertos pour piano, vous ne l’avez jamais enregistré, surtout dans le répertoire pour piano solo. Pourquoi?

La raison est assez simple: Mozart me paraît être en état de conversation et cela me fait dire qu’il est peu naturel de le jouer tout seul. Lorsque je l’aborde, je ressens le besoin d’avoir un autre instrument ou un orchestre à côté. Ou encore de le faire dialoguer avec autre compositeur. J’ajouterais qu’il y a chez lui quelque chose de profondément théâtral, ce qui donne d’ailleurs à ses Concertos cette incroyable perfection, ce trait si proche de l’opéra. C’est une dimension puissante qui est nettement moins marquée dans ses pièces pour piano solo.

Vous vivez à Paris et à Lisbonne, tandis que vos racines sont à Varsovie. Que vous apporte cette sorte de nomadisme?

C’est une source de questionnements. Mais c’est aussi une condition qui apporte de la distance dans ce sens que je ne me sens assimilé à aucun lieu en particulier. C’est un sentiment qui est parfois grisant, mais qui provoque à d’autres moments une forte envie d’être à 100% ancré dans un ville ou un territoire. C’est état d’âme ambivalent varie selon les situations. De toute façons, le nomadisme apporte une grande solitude qu’il faut pouvoir porter.

Et Varsovie, où vous avez grandi, que représentent-elles aujourd’hui?

Elle m’a énormément marqué de part son histoire tragique, qui est unique en Europe. Il faut se rappeler que c’est une grande capitale qui a cessé d’exister pendant de longs mois en 1944. Elle a été rasée et ses survivants ont été expulsés, parmi lesquels, il y avait mes grands-parents. Je suis né 25 ans plus tard, on peut considérer que c’est un laps de temps conséquent. Je le considère au contraire infime, surtout face à une telle tragédie. C’est pourquoi je n’ai jamais été indifférent face à ce passé. Il me hante toujours.

