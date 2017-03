Philippe Labro raconte sa mère, cette inconnue

Philippe Labro s’est souvent inspiré de sa vie, surtout de ses jeunes années, pour écrire ses romans. Il a aussi évoqué son père dans «Le petit garçon», il a raconté sa longue traversée de la nuit dans «Tomber sept fois et se relever huit». Mais de cette mère au destin pourtant follement romanesque, il n’avait jamais parlé. Il se rattrape avec un récit à la fois pudique et émouvant qui retrace la destinée incroyable de cette femme qui avait l’élégance de ne jamais se plaindre. Elle avait décidé que son existence désormais se vivait aux côtés de son mari et de ses fils et refusait que les ombres de l’enfance viennent obscurcir son bonheur présent. Son fils écrivain a décidé, aujourd’hui, de lui restituer ce passé…

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire sur votre mère? Pourquoi aujourd’hui?

On arrive à un âge où l’on a envie de poser un regard en arrière sur tout et tout le monde… J’avais depuis longtemps en moi ce désir d’écrire sur ma mère, mais tant qu’elle était vivante, cela m’était impossible. Comme si j’avais fait une oraison funèbre de son vivant. Lorsqu’elle est décédée, il y a sept ans, ce livre s’est imposé, mais il fallait que je démêle pas mal de choses dans son passé, comme cette fameuse filière polonaise dont elle est issue. Son père était un comte polonais, marié, qui avait eu deux enfants illégitimes, ma mère et son frère Henri, avec une institutrice.

Lui posiez-vous des questions sur sa jeunesse?

Lorsque nous étions enfants, mes frères et moi, jamais. Nous savions juste que nous n’avions pas de grands-parents. Ce n’est qu’une fois adulte, avec les épreuves, les échecs, le divorce, que j’ai eu envie de savoir d’où elle venait. J’ai alors commencé à l’interroger. Mais elle était d’une extrême pudeur, à moins que ce ne soit du déni, et j’avais beaucoup de peine à la faire parler. Elle aimait bien jouer avec le vrai et le faux. J’ai pourtant toujours été fasciné par l’héritage génétique, et je me suis souvent demandé si la slavitude pouvait expliquer ma tendance au spleen…

Alors comment avez-vous réussi à reconstituer sa vie?

Je disposais de nombreuses lettres, les siennes et celles de mon père, de ses cahiers de poèmes, et j’en ai déduit le reste. Mais je n’ai pas construit ce livre comme un roman, plutôt comme une succession de moments forts de la vie.

Vous reconnaissez avoir eu beaucoup de peine à l’écrire, ce texte. Avez-vous été tenté d’abandonner?

Je n’y arrivais pas, je me relisais et je le trouvais banal, plat. Je suis toujours très insatisfait de ce que j’écris, cela ne correspond jamais à ce que j’ai dans la tête, mais cette fois cela me semblait encore plus difficile que d’habitude. Et, alors que j’étais en train de m’attaquer au passage où, enfant, je me trouve dans le train avec ma mère, en direction du sanatorium où je vais devoir rester seul pour me soigner, à ce moment-là de mes souvenirs, j’ai fait une rechute de dépression. J’ai vécu une année d’enfer, avec l’impossibilité de poursuivre mon travail bien sûr. Quand j’en suis sorti, j’ai relu ce manuscrit inachevé et me suis dit que je ne pouvais pas en rester là. Par rapport à moi, par rapport à elle. J’ai repris dans un élan incroyable, le livre s’est imposé par séquences, avec un fusil pour chasser adjectifs, métaphores et adverbes.

Est-ce que le fait d’avoir écrit des romans vous a aidé?

Beaucoup. Pour la construction, pour la technique des rebonds et des portraits. Mais finalement, la différence entre fiction et non fiction n’est pas si importante. Les routes se croisent. J’ai raconté mes vingt premières années dans mes cinq premiers romans. La matrice du romancier est la vie, sa vie. Mais je suis aussi influencé par le cinéma et par la construction scénaristique. J’ai toujours une caméra dans la tête. Comme je ne fais aucune différence non plus entre le travail journalistique de qualité et la littérature.

Ce livre était-il un passage obligé avant de pouvoir débuter autre chose?

Absolument. Il me fallait l’écrire. C’est le portrait d’une femme, une Française de son époque, c’est l’histoire de ma mère, cette inconnue.

Ma mère, cette inconnue, Philippe Labro, Ed. Gallimard, 181 p.

(TDG)