Murray Perahia, un piano aux lignes claires

Que peut-on ajouter après les dernières mesures de l’«Arietta» qui clôt l’Opus 111 de Beethoven? Comment poursuivre un récital après des pages que musiciens et exégètes contemporains du compositeur (de Hans von Bülow à Romain Rolland) ont rapprochées du nirvana ou encore du sourire quasi immobile du Bouddha? Mardi soir, en tournant cette même page musicale, le pianiste Murray Perahia a répondu à la question par le silence. L’ovation et les longs applaudissements du Victoria Hall n’ont pas infléchi le cours des événements: le pianiste a remercié avec la sobriété qu’on lui connaît et a laissé les dernières notes, si apaisées, de la Sonate No 32 accompagner la suite de la soirée. Pouvait-on rêver meilleur viatique? Non. Parce que l’Américain a clos son récital avec un goût du naturel et un sens de l’éloquence qui ont été constants dans sa prestation et qui ont conféré à chaque pièce au programme des lignes claires et organiques. Prenez la Suite française No 6 de Bach (récemment enregistrée avec les cinq autres chez DG), qui a ouvert le récital: une luminosité s’est dégagée d’entrée, une évidence dans les contrepoints a pris forme sous un toucher coulant, jamais heurté. Ce Bach a des allures radieuses, même lorsque l’interprète semble se perdre dans quelques décalages («Gigue»). Le Schubert des Impromptus de l’Opus 42 est tout aussi envoûtant, avec des passages où le piano se déploie dans un chant élégant (le troisième et le quatrième Impromptu en particulier). Il y a enfin, dans cette grande soirée, une incursion chez Mozart – un Rondo KV511 d’une sobriété désarmante. Et Beethoven, abordé par un Perahia volcanique et juteux, comme on l’a rarement entendu. Avant un impressionnant nirvana final.

