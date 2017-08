«Morges Open Air» de retour en version longue

Le succès donne des ailes au Morges Open Air. Après une première édition composée de cinq soirées en 2016, l’événement durera cette année du 18 août au 10 septembre avec des projections tous les jours dans la cour du château. Au programme, des reprises de films inoubliables et des avant-premières telles que 120 battements par minute, Grand Prix du Festival de Cannes 2017, et Bonne pomme, une comédie où l’on retrouve Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.

«Nous espérons surtout devenir une des manifestations estivales récurrentes de la ville»

Audrey Hepburn est également à l’affiche. Déjà mise en lumière à travers l’exposition de la Fondation Bolle, l’actrice si chère au cœur des Morgiens sera de nouveau sur le devant de la scène avec la diffusion de quelques films dans lesquels elle apparaît. L’ensemble de la programmation sera disponible sur Internet dès mercredi.

«Le premier objectif est d’être complet tous les soirs, sourit Chahnaz Sibaï, une des deux gérantes du cinéma morgien. Mais nous espérons surtout devenir une des manifestations estivales récurrentes de la ville.»

S’inscrire à long terme dans le paysage local ne sera toutefois pas une partie de plaisir. Car mettre sur pied un open air coûte cher et n’est pas source de revenu. «Si le public est au rendez-vous, ce sera une belle opération blanche, confie Chahnaz Sibaï. Dans le cas contraire, nous perdrons des sous. Nous cherchons actuellement un sponsor principal qui pourrait garantir l’organisation de l’événement à long terme. Il serait idéal d’en trouver dès l’année prochaine sous peine de voir l’open air disparaître.» (TDG)