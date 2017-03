Milo Rau, figure de proue du théâtre suisse

«Il y a actuellement un moment suisse, notamment alémanique, comme il y a eu, dans le passé, un moment catalan ou flamand.» Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy – et, à ce titre, co-organisateur de Programme Commun, qui ouvre sa 3e édition jeudi prochain à Lausanne – ne cache pas son enthousiasme envers une scène nationale qui rayonne toujours plus fort au-delà des frontières. L’une des missions que se donne ce festival – qui fédère, autour de Vidy et de l’Arsenic, le Théâtre Sévelin 36, l’école de la Manufacture, l’ECAL et la Cinémathèque – est justement la circulation des énergies théâtrales du pays. Des propositions talentueuses qui, si elles s’exportent déjà souvent avec succès, peinent parfois à déborder les barrières linguistiques du pays.

La Suisse bouge, elle bouscule les scènes européennes et il serait temps que les premiers concernés en prennent conscience! Le metteur en scène Milo Rau n’est pas inconnu du public romand qui a déjà pu apprécier un grand nombre de ses propositions. Son Compassion. L’histoire de la mitraillette, avec la comédienne Ursina Lardi, se posait d’ailleurs comme l’un des spectacles forts de la dernière édition de Programme Commun. Etoile toujours plus brillante du théâtre suisse, le Bernois revient cette année avec une pièce puissante et provocante, Les 120 journées de Sodome, inspirée de Sade et Pasolini. Il s’explique, dans notre interview, sur cette pièce employant des acteurs handicapés, un Theater Hora récipiendaire de l’Anneau Hans Reinhart en 2016.

Mais cette star montante, qui commence à talonner un Christoph Marthaler, ne saurait cacher la galaxie helvétique mise en avant cette année. Du Rimini Protokoll de Stefan Kaegi et son théâtre documentaire et participatif à Boris Nikitin, pris dans les vertiges de la performance, en passant par la chorégraphe tessinoise Lorena Dozio, sans oublier «nos» Romands – Guillaume Béguin, Gilles Jobin, Philippe Saire… –, les occasions de (re)découvrir la formidable créativité théâtrale de la Suisse se multiplient.

Les handicapés montent sur scène et sur la croix





Face aux 120 journées de Sodome de Milo Rau, le spectateur est sommé de se positionner, de réviser ses (pré)conceptions sur la question du handicap. L’une des premières scènes du spectacle choque immédiatement: une demi-douzaine de handicapés, ventre à terre, présentent leurs fessiers dénudés, scrutés par une caméra qui en restitue l’image sur grand écran, chaque postérieur étant commenté avec concupiscence par leurs tortionnaires. Reprenant le motif du Salo de Pasolini et ses bourgeois abuseurs tenant à leur merci une bande de jeunes gens, le metteur en scène les a remplacés par les handicapés de la troupe zurichoise du Theater Hora. N’est-ce pas l’homme de théâtre qui transposerait la violence sadienne dans son projet? La naïveté de ses acteurs ne serait-elle pas abusée? Se poser cette question, c’est déjà refuser aux handicapés la capacité de sortir d’une identité figée, plus proche de la nature que de la culture.

Or, et la suite en fait la démonstration éclatante, les comédiens jouent et, comme le dit Milo Rau lui-même, leur vérité ne réside pas dans ce que représente la pièce mais dans ce qu’elle présente. Le paradoxe est féroce: on sort de ce spectacle qui thématise la domination à outrance avec des souvenirs de tendresse, de joie à jouer, c’est-à-dire à se métamorphoser mais aussi à se montrer, et des séquences d’une drôlerie totalement débridée. Des moments rendus possibles par des gens qui ont échappé à un avortement aujourd’hui presque automatique. Cela fait réfléchir.

