Marc Hollogne pose son écran sur les planches

Attention, accrochez votre ceinture: la tornade Marc Hollogne revient avec une toute nouvelle création de cinéma-théâtre, technique qui lui a valu un énorme succès il y a vingt ans en Suisse comme à l’étranger. Dévoilé en première au Théâtre de Carouge après avoir été annulé juste avant Noël au Théâtre 2.21 de Lausanne, Marciel ou le bonheur oblique de la conférence intérieure a comme point de départ les multiples expériences engrangées par le trublion belge lors de sa participation au jeu diffusé par les télévisions francophones entre 1976 et 1984. Une Course autour du monde qui envoyait de jeunes gens réaliser «à l’arrache» et caméra au poing des reportages aux quatre coins de la planète.

«Dans mon spectacle, je ne m’adresse pas aux nostalgiques de cette émission et il n’y aura, d’ailleurs, que quelques extraits des films réalisés à l’époque», prévient d’emblée l’intéressé qui, sur scène, donne en chair et en os la réplique à ses doubles cinématographiques et bondit du plateau à l’écran avec la hardiesse d’un illusionniste. «Qui se retrouve, un jour, propulsé durant deux mois à l’autre bout du monde est inévitablement confronté à des questions profondes, à des situations qui le dépassent. Cette aventure télévisuelle a été l’une des expériences importantes de ma vie, mais elle n’est, en fait, qu’un prétexte pour dérouler des thèmes qui me tracassent aujourd’hui et montrer que l’on a tous, en soi, un héros qui sommeille.»

Renouer avec le succès

Projet sans doute le plus intime et le plus libre de tous ceux que Marc Hollogne a réalisé, Marciel ou le bonheur oblique… évoque le «mal fait aux femmes, le lâcher-prise pour retrouver l’innocence de la jeunesse, le décalage entre ce que l’on croit être une normalité du monde, inculquée par notre éducation, et la réalité de ce même monde sitôt que l’on s’y confronte réellement». Autant de thèmes traités sur fond de doutes et de page blanche. «C’est, en fait, l’histoire d’un créateur qui se rend compte qu’il est stérile.» Ou, plutôt, l’histoire d’un Marciel qui cherche à retrouver la lumière de ses 20 ans. Bref, l’histoire du quinqua Marc Hollogne qui, après des déboires professionnels, joue son va-tout pour renouer avec l’inspiration et le succès. Car, dans l’univers de l’artiste hyperactif autant que fantasque, fiction et réel ne font souvent qu’un.

La force de proposition du cinéma-théâtre inventé par le Belge dans les années 1980 repose sur l’originalité du dispositif: le comédien est sur scène, dans un véritable décor de théâtre, avant de disparaître avec agilité du plateau pour réapparaître en ombre cinématographique sur grand écran. La force de persuasion qui permet à Marc Hollogne de convaincre artistes, théâtres et producteurs d’entrer dans ses aventures, repose, quant à elle, sur la réelle poésie qui se dégage de ses créations.

Dans Marciel ou le bonheur oblique…, une trentaine de personnalités devraient justement apparaître aux côtés du comédien-réalisateur. Des Patrick Dujani, Denis Lavant, Jean-Charles Simon, Michel Zendali, Carine Barbey ou Valentin Rossier qui jouent leurs propres rôles ou incarnent les différents personnages sortis du passé comme de l’imagination du créateur.

Marciel ou le bonheur oblique de la conférence intérieure, du 5 au 20 janvier, Théâtre de Carouge, salle Gérard-Carrat- Mardi, jeudi, samedi à 19 h. Mercredi, vendredi à 20 h. Dimanche à 17 h

(TDG)