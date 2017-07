Mademoiselle a fui la foule

Mademoiselle, le seul titre qu’elle exigeait, a été trouvée par sa femme de ménage lundi, dans son appartement parisien, rue du Faubourg Saint-Honoré. Jeanne Moreau est décédée à l’âge de 89 ans.

A chaque rencontre, la sublime égérie le prouvait en vampant d’un sourire magnanime, la star était rentrée depuis longtemps dans le panthéon des créatures intemporelles. Du genre à précipiter les hommages dans l’abime de son talent. Lors d’une dernière interview, comme dans la chanson de Jules et Jim, la comédienne portait une bague à chaque doigt, des bracelets autour des bras. Cette fois-là, avec son ami Etienne Daho, elle se piquait de faire du slam sur des textes de Jean Genet et séduisait en diable par son immédiate modernité. Théâtre, chansons, mode… l’actrice cultivait une curiosité hétéroclite, courrait d’une exposition à Beaubourg à un concert de Patti Smith, d’une manifestation pour le droit à l’avortement à un bouquiniste.

Pourtant, la malle à bijoux de cette découvreuse restera sa filmographie. L’intime y bouscule le septième art entre ses amants parfois réalisateur ou jazzman, ses audaces de souris croquée par les truands, de femme de chambre, de femme tout court. La comédienne passera à la réalisation à deux occasions, Lumière (1976) et L’Adolescente (1979). «Ma vie est une longue histoire. Il faut la finir bien. J’avais écrit sept cents pages, il y a dix-sept ans. Cela me forcerait à entrer à l’intérieur de moi, je n’en ai pas envie.»

La Parisienne à l’insolente élégance

Un autre jour, Jeanne Moreau donnait audience à Cannes. Il lui aurait fallu disserter sur la mort, thème du beau film de François Ozon, Le temps qui reste. Elle préférait s’inquiéter de nouveaux talents s’essayant sur la Croisette, s’amuser des scandales et attraper les projections. Car plutôt que de ressasser des souvenirs, la Parisienne à l’insolente élégance a toujours su attirer les projets. «Moi, nostalgique, mais de quoi? Quand je vois ces gens qui veulent que rien ne change, je me dis: Mon Dieu, ils seront morts avant de mourir. La vie, c’est risquer.»

Festival de Cannes 1995

Emu d’avoir perdu une complice à la mesure de ses impertinences, le cinéaste franc-tireur Jean-Pierre Mocky la résumait en trois films, Ascenseur pour l’échafaud, Jules et Jim, Touchez pas au grisbi. Mais une dizaine de titres sur quelque 130 n’épuiserait pas une filmographie d’actrice libre, de Wenders à Godard, Losey à Buñuel, Antonioni à Vadim etc. Avec une inlassable lucidité, face aux monstres du cinéma comme aux débutants, Jeanne Moreau se disait «simple servante».

«La lecture a été ma drogue et ma liberté. J’ai toujours eu de la fascination pour les mots, la façon de les prononcer, l’élocution exacte et le choix des mots»

Son père aux fourneaux, sa mère dansant aux Folies-Bergère, elle grandit en autodidacte, passera plus tard les blessures d’enfance, rejet et solitude sur le divan des dépressions et psychanalystes. «La lecture a été ma drogue et ma liberté. J’ai toujours eu de la fascination pour les mots, la façon de les prononcer, l’élocution exacte et le choix des mots.» La diction amplifiée par la rocaille tabagique devient sa marque de fabrique. Quand elle touche ses premiers cachets à la Comédie-Française, la brune crâne pour masquer sa timidité. La farouche ne peut prétendre flasher avec une beauté à la Brigitte Bardot. Elle est beaucoup mieux, un type. Qui provoque comme un mauvais garçon, séduit les Américains par sa singularité «frenchie», met les auteurs à genoux par son charme voyou.

Un souvenir encore, elle qui les détestait. Pour fuir les paparazzis, Jeanne Moreau et Marcello Mastroianni s’étaient réfugiés sur l’île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, afin de vanter les mérites d’un futur classique, Le pas suspendu de la cigogne, de Théo Angelopoulos. Après cette trêve arrachée, le duo reprenait le bateau vers le festival. Marcello la tenait dans ses bras, l’étole de l’actrice volait autour d’eux comme un linceul. Jeanne agitait la main. Le temps n’avait plus prise. Dans le vent, sa voix rauque lançait à la dizaine de journalistes: «Au revoir les enfants…» (TDG)