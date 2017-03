Madame de Staël sera fêtée de Coppet à Paris

Un TGV «Mme de Staël» partira de Paris

Le château de Coppet accueillera la majeure partie des festivités du bicentenaire de la mort de Germaine de Staël. Tour d’horizon.



Le fantôme de l’Elysée Mis en scène par Alain Carré, avec Alain Carré et Aïssa Derrouaz. Il s’agit d’un hommage à Jacques Necker, père de Madame de Staël. Parue en 2015, la pièce raconte la rencontre entre le président français François Hollande, en panne d’inspiration pendant l’écriture d’un discours, et le fantôme de Jacques Necker. Elle sera jouée les 4, 5 et 6 avril, ainsi que les 2 et 3 mai, au château de Coppet.



La réconciliation, Mme de Staël et Napoléon Spectacle mis en scène par Alain Carré, avec Brigitte Fossey. Il imagine la rencontre entre les deux ennemis de l’époque, une fois qu’ils sont morts. La pièce est suivie de l’intervention de Me Marc Bonnant, qui fait le procès de Talleyrand. A l’Hôtel Galliffet à Paris à 15 h le 12 juillet, et au château de Coppet à 21 h le 14 Juillet.



Train Germaine de Staël Départ de la gare de Lyon à Paris le 13 juillet à 16 h 11 et arrivée à Coppet à 19 h 40. Animations théâtrales et piano-bar dans le convoi.



Les Nuits de Mme de Staël Les 15 et 16 juillet de 20 h à 23 h, au château de Coppet et dans son parc. Extraits des œuvres théâtrales de Germaine de Staël, concerts classiques et spectacle pyrotechnique. Ces deux soirées sont destinées à un large public, familles bienvenues.



Réservations A l’adresse communication@illyria.ch ou au 078 609 75 19. Vente de billets au château les jours de représentations dès 18 h.