Les galeries de Carouge ont verni leurs bijoux

Dimanche pluvieux. L’occasion idéale pour flâner à Art Carouge. Si le nom fait penser à celui de la foire d’œuvres contemporaines artgenève, l’esprit de l’association de la Cité sarde est bien plus modeste et convivial: neuf espaces – huit galeries ainsi que le Musée de Carouge – ont verni en même temps ce week-end une nouvelle exposition. Sculpture, peinture, céramique ou encore bijoux d’art, les œuvres sont exposées jusqu’à la fin des mois de mars, d’avril ou au début du mois de mai selon les lieux. Balade entre gouttes de pluie et apéricubes.

«Pourquoi les femmes sont-elles nues et ficelées?» demande une visiteuse en pointant les photographies de Torsten Solin sur plexiglas accrochées à la Krisal Galerie. «Le morcellement des corps nus dans un miroir brisé est une réflexion sur le regard des autres. Et sur les rapports entre humains, mais aussi avec les animaux», expose doucement la galeriste Christine Ventouras. Effectivement, on repère la présence d’oiseaux empaillés à côté des modèles très maquillés et déstructurés exposés. «Ça ne me parle pas du tout», nous souffle un homme à l’accent espagnol et aux longs cheveux gris s’échappant d’un chapeau. «Moi aussi je suis un artiste provocateur, mais mon art fait sens!» assure-t-il, non sans nous glisser dans la main un flyer figurant une de ses œuvres, soit un phallus hérissé de seringues avec les symboles du Vatican.

Au Musée de Carouge, on expose les sculptures du Genevois Yvan Larsen. Ses animaux en bois sont impressionnants de proportion, avec leurs arrondis géométriques. Mais ce sont les petites figurines humaines en train de s’adonner à des unions coquines et autres cunnilingus qui font doucement glousser ce jeune couple poussant son Bugaboo.

A la galerie Annick Zufferey, Fabrice Schaefer explique aux visiteurs les étranges propriétés du titane dont il s’est servi pour fabriquer ses bijoux: «Le titane prend différentes couleurs selon la température à laquelle on le chauffe. Il est beaucoup moins malléable que d’autres métaux, ce qui permet donc de fabriquer des formes très rigides, tandis qu’une feuille d’or ou d’argent peut venir épouser le motif.» Preuve par des boucles d’oreilles à l’allure plus originale que chic.

«Le papier est mouillé puis gaufré sur ces plaques gravées en plexiglas, nous explique-t-on à la galerie Marianne Brand. Les estampes de Pascal Liengme ne sont tirées qu’à six exemplaires.» Pourquoi pas 5000, puisque la forme rigide le permettrait? La question entraîne un débat sur la valeur des œuvres.

C’est au Salon vert que nous admirons les dessins les plus bluffants. A partir d’axes de symétrie, l’artiste américaine Carol Prusa a dessiné à la pointe d’argent sur des tableaux de plexiglas des formes organiques évoquant le globule rouge, la méduse ou la supernova. «Chaque tableau demande des mois de travail. Huit couches sont nécessaires, sans parler du ponçage et du vernis», explique Angela Wollny, la galeriste, lorsque nous demandons le prix – 10 000 francs – des œuvres.

(TDG)