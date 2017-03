«Les figures de l’ombre» vole vers les étoiles malgré le racisme

Sur un golf, dans les années 1960, Sammy Davis Jr lança ce mot devenu fameux: «Handicap? Je suis juif, je suis noir et je suis borgne; ça ne suffit pas?» Comme un écho ironique à cette scène des Figures de l’ombre, où Mary Jackson (Janelle Monáe) se dit mal partie pour des études d’ingénieur à cause de sa couleur de peau. Son collègue Czarnecki lui rétorque avoir échappé aux camps nazis et réussi pourtant, à bosser sur une fusée. Quel fut le handicap majeur qui causa l’oubli de géniales mathématiciennes au cœur de la triomphale mission Mercury de 1962? Le sexe ou la race?

Grâce aux calculs orbitaux de Katherine Johnson (Taraji Henson), aux «ordinateurs humains» de Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), la sagacité de l’ingénieure Mary Jackson, Glenn, Shepard et Grissom deviennent les premiers Américains sur orbite. Au cinéma, l’histoire spatiale parle au féminin dès 1929, avec La femme sur la Lune, de Fritz Lang. Ensuite, le néant ou presque… jusqu’à ce que Ripley et cie partent batailler dans les étoiles des années 1970.

Sur la terre ferme, la situation s’avère pire, les héroïnes, épouse ou mère, attendent. Les femmes de l’ombre rectifie l’omission historique. Si le cinéaste Theodore Melfi réconforte avec un feel good movie porté par des actrices brillantes, l’acuité du propos choque, l’équation de l’égalité restant inélucidée. «L’urine humaine est partout de la même couleur.» A démontrer. Dès me 8 mars.