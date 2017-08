Les carnets d'artistes s'exposent à Halle Nord

A chaque fois, tout un monde s’ouvre à nous. Dessin, peinture, collage, photo, citation, copie d’œuvres d’art, déclinaison de motifs, croquis de réalisations futures… Pour un artiste, un simple assemblage de feuilles peut s’utiliser de multiples façons. C’est ce qu’on découvre en visitant l’exposition Carnets, à Halle Nord.

Grands ou petits, à spirales ou reliés, bruts ou décorés, d’écolier ou professionnels, les carnets présentés se distinguent par une grande diversité de styles, techniques et modes d’utilisation. «Cela permet d’appréhender un aspect différent du travail des artistes, souligne Carole Rigaut, directrice de la galerie. Ceux-ci ont d’ailleurs fait preuve d’une grande générosité en livrant au public une production qui n’est pas censée être montrée.»

L’an passé déjà, la galerie avait présenté les carnets de créateurs genevois ayant une pratique régulière de ce support. Suite au grand succès de l’exposition, elle a été reconduite cette année. Avec le même mode de fonctionnement: un appel public à participer et une sélection très large d’artistes confirmés et amateurs, de jeunes et de moins jeunes. Mais la 2e édition s’ouvre à d’autres zones géographiques que Genève: la Suisse romande, la France, la Belgique et même New York.

227 carnets réalisés par 143 personnes

Avec pas moins de 227 carnets à feuilleter réalisés par 143 personnes, on devient vite accro. On a envie de tout voir, de tout lire. Les croquis d’audience réalisés au tribunal par Fred Bott. Les recherches graphiques et visuelles d’Ursina Ramondetto autour du thème du cœur. La collection de plastiques imprimés de Mickael Lianza. Le résultat d’une année d’observation du Grammont par Véronique Hadengue-Dezael.

Parfois, on se sent un peu voyeur. Car certains artistes racontent non seulement leurs pérégrinations artistiques, idées, projets, expérimentations et doutes, mais aussi leur vie quotidienne, et notamment leurs rapports avec leurs proches. Sur un plus petit présentoir se trouvent encore d’autres œuvres à admirer. Des fac-similés de carnets exposés l’an passé, choisis par les Editions Ripopée. Et des carnets réalisés par des artistes sélectionnés sur concours, mais pas forcément habitués à ce support. Ceux-ci ont été produits par les nouvelles Sales éditions du Centre genevois de gravure contemporaine. Une manière de garder une trace de la visite, et de prolonger la découverte.

«Carnets» jusqu’au samedi 19 août à Halle Nord, 1, place de l’Ile, du ma au di de 14 h à 18 h. Entrée libre.

(TDG)