Le sculpteur Yvan Larsen capture les animaux dans le bronze

Si vous parcourez régulièrement les rues de Carouge, vous avez sûrement déjà aperçu les sculptures animalières de Yvan Larsen installées dans l’espace public. Une raie manta à la rue Jacques-Dalphin, un manchot et son petit dans le parc de la Mairie, une loutre au boulevard des Promenades… On dirait que ces bestioles de bronze vont se mettre à bouger tant elles sont pleines de vie.

Pour rendre hommage à leur auteur, le Musée de Carouge lui dédie une exposition rétrospective. Où l’on apprend notamment que l’artiste genevois, aujourd’hui âgé de 93 ans, a travaillé comme taxidermiste au Muséum. On comprend mieux comment il arrive à capturer l’essence même des animaux qu’il sculpte.

Transformées en zoo, les salles du musée se retrouvent peuplées d’une antilope, un lynx, un bison, un dindon, un caméléon, un orang-outan, un faucon, un puma, un blaireau, un sanglier, un ours, une oie… et même une charmante pieuvre. Si la plupart des œuvres sont en bronze, d’autres imitent cette matière avec du plâtre peint ou sont sculptées dans le bois.

Allant d’une dizaine de centimètres à plus d’un mètre, ces bêtes ont en commun un grand réalisme, même si les formes sont très stylisées et les surfaces lisses. Pas besoin de sculpter des plumes pour figurer une chouette ni de piquants pour représenter un hérisson… Parfois, la simplification frôle l’abstraction, comme les ailes d’un oiseau en vol qui se transforment en demi-cercles. Inspirées par l’épure de l’art égyptien, ces œuvres graphiques contrastent avec les plus anciennes, davantage descriptives.

On découvre en outre que l’artiste ne s’est pas limité aux animaux. Il a également dépeint la figure humaine, étape incontournable de la formation de sculpteur. Ses beaux portraits mêlent, eux aussi, une schématisation poussée à une forte expressivité. En parallèle, le Genevois a exploré l’univers végétal, représentant des graines avec une stylisation toujours plus poussée. Pour finalement se détacher de la figuration dans sa production récente, à travers des imbrications de formes géométriques.

Si l’exposition ne parle pas de la manière dont Yvan Larsen travaille, ce qui est un peu dommage, on pourra lui poser directement la question lors d’une rencontre, le samedi 4 mars. Ce même week-end, à l’occasion d’Art Carouge, il y aura aussi une conférence sur l’art public et des contes autour de l’univers des animaux, qui n’en finit pas de fasciner l’être humain…

«Yvan Larsen» Jusqu’au 2 avril au Musée de Carouge, place de Sardaigne 2, ouvert du ma au di de 14 h à 18 h. Entrée libre.

(TDG)