Le premier musée du jeu vidéo ouvre ses portes

Le premier musée permanent de France dédié aux jeux vidéo a ouvert ses portes samedi près de Strasbourg. Il propose de raconter l'histoire du «10e art» à travers plusieurs centaines de machines, objets et documents d'époque.

Le «Pixel Museum, musée du jeu vidéo, des loisirs connectés et de l'art vidéoludique» entend devenir la première initiative pérenne du genre en France.

Jeux électroniques, d'arcade, éducatifs, informatiques, de société, consoles: le musée passe en revue plus de 40 ans d'histoire du 10e art à travers une dizaine de salles thématiques, des origines du jeu sur oscilloscope à «Pong», jouable sur grand écran.

On y trouve les premières machines de salon, comme l'Odyssey de Magnavox (1972), des marques de constructeurs peu connus, les consoles 2D et 3D de Nintendo et Sega, Sony et Microsoft.

Salle d'arcade éclairée au néon avec bornes et flippers, 250 machines, consoles, ordinateurs, photomontages, et graffitis d'artistes locaux, en hommage aux super-héros et mascottes Sonic et Super Mario: le musée propose une immersion complète dans cet univers de la culture populaire.

