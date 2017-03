Le festival des arts vivants aura sa vitrine à Nyon

Le Festival des arts vivants (far) a enfin trouvé un lieu permanent au cœur de la ville de Nyon pour développer ses activités et gagner en visibilité. Il s’agit de la salle des expositions, un bâtiment construit à la fin des années 1950 à côté de la salle communale. Elle sert autant de salle de dépouillement pour les votations que de bar pour le festival de cinéma Visions du Réel et accueille en soirée les répétitions de plusieurs sociétés locales, de chorales aux Amis du timbre.

«Mais pas de panique, nous n’allons chasser personne!» prévient Philippe Oberson, responsable presse du far. A la recherche depuis longtemps d’un lieu qui lui permet de se mettre en vitrine, le festival avait fait acte de candidature pour investir l’ancienne pisciculture rachetée au Canton par la Ville. Mais les autorités avaient préféré louer ces locaux à un projet lié aux sociétés du lac.

Cette fois, la Municipalité est entrée en matière. Le festival pourra utiliser la salle des expositions adjacente comme espace de création pour des artistes en résidence et la médiation culturelle. Le far pourra par ailleurs installer son bureau dans l’actuel local du dentiste scolaire, appelé à déménager cet automne dans la nouvelle école du Couchant. «Mais le festival ne sera qu’un locataire de plus, qui ne remet pas en cause les activités des autres sociétés», précise Monique Voélin, cheffe du Service de la culture. Le festival s’y installera cet automne, après de menus travaux. (TDG)