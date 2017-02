Le cinéma suisse va honorer Bruno Ganz

On ne compte plus les prix qu’il a accumulés. Chevalier de la Légion d’honneur en 2007, Prix du film de Berlin en 2001, lauréat d’un David Di Donatello en 2000, pour ne citer que ces trois, Bruno Ganz sera à nouveau récompensé le mois prochain. Cette fois lors des Quartz, qui auront lieu le 24 mars à Genève, durant lesquels Alain Berset lui remettra le Prix d’honneur du cinéma suisse 2017.

Cette distinction est décernée chaque année à une personnalité du cinéma helvète. En 2016, c’est le chef opérateur Renato Berta qui l’avait obtenue, et en 2015, Jean-Luc Godard, qui avait envoyé une vidéo au lieu de se déplacer pour venir la chercher. Le Zurichois Bruno Ganz, 75 ans, est sans doute le comédien suisse le plus connu à l’international. Il est même omniprésent sur les écrans et les scènes. On vient de le revoir dans The Party, de la Britannique Sally Potter, exercice de théâtre filmé mainstream qui concourait à la Berlinale. Quelques mois plus tôt, il incarnait brillamment ce Juif pour l’exemple de Jacob Berger, fort bien adapté du livre de Jacques Chessex. En 2018, on devrait le revoir rien moins que chez Lars von Trier, qui tourne en ce moment dans le plus grand secret The House That Jack Built, avec notamment Matt Dillon. Mais cette reconnaissance des auteurs, qui aiment énormément travailler avec Ganz, même si la plupart savent qu’il est exigeant et parfois difficile à diriger, ne s’est pas forgée en deux jours.

Fils d’un mécanicien suisse et d’une Italienne, Bruno Ganz s’est d’abord fait un nom à Berlin. Dans le milieu du théâtre. C’est là-bas qu’il cofonde, en 1961, la Berliner Schaubühne avec Peter Stein. Son succès sur scène est conséquent, mais encore inexistant au cinéma, où il se contente d’apparitions fugitives. C’est grâce à Wenders que la donne va s’inverser. En 1977, Bruno Ganz tient l’un des deux rôles principaux, avec Dennis Hopper, de L’ami américain, basé sur deux romans de Patricia Highsmith. Ses choix semblent dès lors circonstanciés. Il ne tourne qu’avec des auteurs qui ont une démarche, dans des films qui répondent à un sens de l’engagement artistique très affirmé. Il refusera par exemple le rôle d’Oskar Schindler dans La liste de Schindler de Spielberg, qui aurait pourtant pu le propulser aux Oscars.

En 1983, Alain Tanner lui offre un rôle en or dans Dans la ville blanche, balade à Lisbonne souvent considéré comme l’un des meilleurs Tanner. Pas question pour autant, pour l’ombrageux comédien suisse, de galvauder son talent. Fidèle à Wenders, il signe pour Les ailes du désir (1987), puis pour sa suite, Si loin, si proche (1992). Il s’égare chez Peter Handke (L’absence, 1992), s’aventure sur les terres d’Angelopoulos (L’éternité et un jour, Palme d’or à Cannes en 1998), puis campe un Hitler tout à fait crédible dans La chute, d’Oliver Hirschbiegel en 2004.

Comme le vin, l’homme se bonifie en vieillissant. Et, comble du luxe, il est de plus en plus demandé. Pour un cinéaste suisse, avoir l’accord de Bruno Ganz garantit même pratiquement le montage financier d’un projet. Pour le vétéran Fredi Murer, Ganz accepte ainsi d’être le héros de Vitus, qui sera le plus gros succès du cinéma suisse en 2006.

Pour l’acteur, plus de vingt films ont défilé depuis. Dont bon nombre signés par des cinéastes aussi variés que Francis Ford Coppola, Uli Edel, Christoph Schaub, Jaume Collet-Serra, Patricia Mazuy, Bille August, Ridley Scott, Arnaud des Pallières, Barbet Schroeder ou Atom Egoyan. Impressionnant, non? Et cela sans parler du théâtre, où Ganz semble désormais moins régulier. Citons tout de même, en 2000, le Faust de Peter Stein, en deux volets, pièce qui durait treize heures.

(TDG)