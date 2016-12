Le Dieu des chrétiens a-t-il encore un avenir?

Il est facile et confortable de réduire Noël à quelques rites: sapin, dinde, cadeaux et visite nocturne d’un sympathique vieillard. On peut aussi saisir l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Christ pour s’interroger, comme individu ou comme société, sur le sens du divin aujourd’hui, sur la place de la religion dans un monde électrisé par les innovations technologiques et les nouveaux réseaux de communication, ou encore sur l’importance de la foi face au terrorisme.

Le professeur d’éthique et de théologie Denis Müller, aujourd’hui à la retraite, éclaire de ses réponses quelques-unes de ces interrogations essentielles. Il a professé l’éthique fondamentale à l’Université de Lausanne, où il a exercé la fonction de doyen de la Faculté de théologie, ainsi qu’à l’Université de Genève. Il dirige aujourd’hui plusieurs collections et vient de publier, chez Labor et Fides, Dieu. Le désir de toute une vie, dans lequel il pose frontalement la question de l’existence de Dieu.

Qu’est-ce que Noël signifie pour vous?

Un temps de méditation. Un «redépart» dans la vie. C’est la fête de la naissance et de la lumière, ancrée dans la création, dans les commencements. En ce sens, elle est complémentaire de Pâques.

Comment fêtez-vous Noël?

Surtout en famille, autour des enfants et des petits-enfants.

Percevez-vous un retour de la foi chrétienne? Ou des rites qui y sont liés?

Pas forcément un retour, mais un regain de sens, un nouveau respect. Les gens savent qu’ils ont besoin de sens.

L’équilibre entre les religions monothéistes est-il en train de se modifier? Aux dépens de laquelle ou desquelles?

C’est une immense question. Evidemment, tout le monde estime aujourd’hui que cet équilibre est en train de se modifier au profit de l’islam. On peut penser qu’il est en train de l’emporter, mais c’est un trompe-l’œil. Et cela pose le problème de l’interprétation complexe de l’islam, de sa pluralité et des différents courants qui le constituent. Tout le débat qu’on a aujourd’hui sur le djihad et sur Daech montre bien l’amalgame qui est fait entre l’islam, la guerre sainte, la violence et le terrorisme. Si l’on ne regarde l’islam qu’à travers les lunettes du terrorisme, on ne comprend rien à cette religion. En réalité, chaque monothéisme est essentiel pour comprendre les deux autres. Un monothéisme qui se ferme aux deux autres risque de sombrer dans le dogmatisme ou dans l’absolutisme.

Mais la violence n’est-elle pas inhérente à toute religion?

Si. Nous les chrétiens avons par exemple une longue expérience historique de la violence: les Croisades, l’Inquisition, différentes guerres de religion. Le christianisme a été et est encore aujourd’hui, même si cela apparaît moins, une religion violente.

Si violence et religion vont de pair, cela tient-il à l’être humain?

Il y a à cela une raison à la fois humaine et théologique. D’une part, la violence est inhérente à l’homme. D’autre part, la religion annonce l’arrivée d’un dieu à Caïn et Abel. Caïn tue Abel, et Dieu protège Caïn contre la vengeance des autres. La violence fait partie de l’Histoire Sainte depuis le début. Dieu a affaire à la violence. Qu’existe-t-il de plus atroce que la Passion du Christ et sa crucifixion? C’est aux yeux d’un chrétien la violence suprême.

La religion est donc toujours une interprétation critique de la violence.

Oui, mais elle peut, de surcroît, utiliser Dieu de manière perverse. Pour justifier l’usage de la violence notamment.

Nous voilà revenus au terrorisme.

Oui, c’est ce que font les fanatiques islamistes aujourd’hui. C’est ce qu’ont fait les chrétiens par le passé. Et quand un homme utilise Dieu pour justifier sa propre violence, il est pire que tous les autres. Même si le communisme chinois ou soviétique, même si des régimes totalitaires athées ont été capables d’exactions terribles, même si les horreurs perpétrées par le catholique Hitler n’étaient pas justifiées par la religion, lorsque la religion est prise comme caution, c’est plus grave encore.

Car les religions prônent l’amour du prochain…

C’est ça. Je vais être cynique: quand l’homme est violent, qu’il ait le courage de l’être par lui-même. Qu’il ne vienne pas demander à Dieu sa bénédiction! Il n’y a rien de plus terrible que le fameux slogan allemand: «Gott mit uns» (ndlr: «Dieu est avec nous»).

Un curé égorgé dans son église. Des badauds écrasés en plein marché de Noël. La chrétienté et ses symboles sont aujourd’hui la cible du terrorisme dit religieux en Europe. Est-ce que cette menace rapproche les chrétiens?

Cela peut, bien sûr, les rapprocher, mais cela ne doit pas se faire contre les juifs ou les musulmans. Le christianisme se veut une religion universelle. Il doit donc demeurer ouvert aux autres religions. Ce qui est intolérable, partout, c’est le fanatisme, l’intégrisme et le fondamentalisme.

Ces attentats, qui prennent la foi comme étendard, changent-ils notre perception du religieux?

Mais de quelle foi s’agit-il? Ce qu’on appelle foi semble être ici une idéologie violente, guerrière, agressive. Selon moi, il ne peut s’agir de foi. Elle ne peut pas et ne doit pas devenir l’étendard d’un attentat. Mais il arrive qu’elle le soit, historiquement, sociologiquement, et qu’elle se trouve instrumentalisée par des fanatiques. Agir ainsi, ce n’est ni théologique, ni éthique, ni humain. Le terrorisme ne peut pas modifier notre perception du religieux.

Il y a donc la religion dans sa dimension essentielle et l’usage qu’en font les hommes.

Bien sûr. Et c’est là que réside toute la difficulté de répondre à vos questions. Toute la difficulté aussi de mon travail de théologien et de professeur d’éthique: je ne peux ni fournir des réponses reposant uniquement sur une conception idéale et théorique de la religion ni adopter un point de vue purement sociologique ou historique.

Pourquoi tant d’animosité dans le monde contre les chrétiens?

Le christianisme se veut religion universelle. C’est sa prétention. D’une certaine manière, il se comprend lui-même comme la vraie religion, celle qui fait le mieux la synthèse des autres monothéismes. Ce qui explique les querelles religieuses. Nous les chrétiens portons dans notre sang, dans notre héritage, cette tendance à penser que notre foi est la meilleure. Cela ne devrait pas nous mener à la violence d’une guerre de religion. Mais peut nous conduire à une attitude orgueilleuse envers les membres d’autres religions: juifs et musulmans ne sont pas niés, mais ils sont pour nous des composantes de la révélation chrétienne. Ce que ni le judaïsme ni l’islam ne diraient ainsi.

Diriez-vous que nous vivons aujourd’hui une guerre de religion?

Non. Il y a des éléments de guerre de religion au sein de l’islam, mais ce n’est pas tout l’islam qui est en guerre contre les autres religions. Il existe par contre des rivalités légitimes entre religions. Tout n’est pas qu’irénisme entre elles (ndlr: iréné, en grec, signifie la paix; ici irénisme est synonyme d’angélisme, de naïveté).

Le concept de guerre de religion a-t-il encore – ou à nouveau – un sens?

Il est sans doute trop ambigu pour être opérationnel. Il ne faut pas laisser la conception belliqueuse qu’ont certains mouvements religieux nous obnubiler.

En ces temps de troubles, d’incertitudes et de changements sociétaux, le christianisme retrouve-t-il son rôle historique de phare?

Je dirais qu’il doit être un pôle de vérité et de paix.

Le Christ a-t-il un avenir?

Drôle de question! Pour les croyants, il est l’avenir du monde, le symbole de la présence de Dieu. Mais le Christ tout seul, sans Dieu, reste un symbole incomplet.

Vous ne répondez pas à la question…

D’accord, je vais essayer. De Dieu, il sera toujours question, c’est ce que je dis dans mon dernier livre. Il convient, lorsqu’on parle de Dieu (ou du Christ), d’examiner deux dimensions: pour le chrétien, qu’il soit traditionnel ou libéral, bien sûr que le Christ a un avenir car il croit en lui. Bien sûr que Dieu a un sens puisqu’il fait partie de sa foi. Mais si vous posez la question «Le Christ a-t-il un avenir?» sous un angle sociologique ou historique, si vous me demandez: «Le christianisme existera-t-il encore dans cinquante ans? Nos arrière-petits-enfants entendront-ils encore parler de Noël, ou seront-ils tous musulmans ou athées?» Eh bien, ma réponse est: je n’en sais rien. Je ne suis ni prophète ni sociologue de la religion. Et aucun parmi ceux-ci ne se permettrait de dire aujourd’hui qu’il y aura encore des chrétiens en 2250.

Je peux tout de même risquer une réponse anthropologique: tant qu’il y aura des hommes, il sera question de Dieu. Il y aura de la spiritualité. Et j’aurais tendance à penser que cela sera comme cela a toujours été: un mélange de possibilités. Alors oui, la question de Dieu a un avenir. Tant qu’il y aura des hommes et des femmes, elle se posera. Elle sera discutée, y compris par les athées. Et tant qu’il y aura des athées, ce sera bon signe pour Dieu. Sans eux, Dieu serait mort.

On observe un renforcement des spiritualités «alternatives». Le développement personnel supplante-t-il Dieu aujourd’hui?

On parle aussi de spiritualité laïque, de manière très vague. L’homme est libre de développer tous les mouvements spirituels ou tout le développement personnel qu’il veut. Dieu se tient à un autre niveau, il est d’un autre ordre. Si Dieu existe, il utilise les créations de l’homme comme il l’entend.

Comment analysez-vous le développement de cérémonies laïques menées par tout un chacun lors des mariages, baptêmes ou enterrements?

Chacun est libre d’inventer des rites de substitution. La seule question est de savoir à quoi le rite renvoie et s’il ouvre à un Dieu quelconque. Il ne faut pas confondre l’évolution sociale des religions et leur signification théologique.

Assistons-nous à une «uberisation» de la religion? Un self-service avec de nouveaux intermédiaires, peu formés mais très accessibles?

En définitive, les gens ont besoin de qualité, pas de dispersion superficielle.

Réseaux sociaux et religion ne font pas bon ménage: réactivité immédiate et vacuité des messages à 140 signes d’un côté, réflexion, profondeur et éternité de l’autre. Twitter et Facebook détournent-ils les hommes de Dieu?

Je n’en crois rien. Au demeurant, Twitter me paraît plus dommageable que Facebook, où ont lieu de vraies discussions. Une religion authentique ne saurait avoir peur des évolutions technologiques.

Quels usages peuvent ou doivent faire les Eglises de ces nouveaux modes de communication?

Un usage critique. Les réseaux sociaux ne sont pas toute la réalité.

La montée du populisme a-t-elle un impact sur le religieux?

Naturellement. Mais il faut bien voir aussi que de nombreux courants, notamment protestants, sont populistes et démagogiques par eux-mêmes. George W. Bush puis Donald Trump se sont fait élire par les protestants évangéliques, qui sont, fondamentalement, populistes et démagogiques. Ce n’est pas la politique qui influence la religion, c’est la religion elle-même qui influence la politique. Comme dans ces deux élections américaines.

L’«antiestablishment», qui a propulsé Trump à la présidence des Etats-Unis et qui pourrait faire le bonheur d’une Marine Le Pen, sévit-il aussi contre les «notables» religieux chrétiens?

Il n’y a plus beaucoup de notables religieux chrétiens. Regardez le pape François: il a pris les apparences d’un troubadour du peuple.

La victoire de François Fillon à la primaire de la droite française est due notamment à son succès auprès d’un électorat catholique traditionaliste. Face à la menace islamiste, voyez-vous les signes d’un retour aux racines chrétiennes?

Je ne pense pas que Fillon ne doive sa popularité qu’à un électorat catholique traditionaliste. Il suit de près la ligne du pape François et d’un catholicisme moderne. Ce sont plutôt les socialistes français qui devraient sortir des modèles «laïcards» et repenser de manière vraiment laïque, et ouverte, leur rapport à la religion. Je pense qu’Emmanuel Macron est le seul à aller dans la bonne direction sur ce sujet.

Les responsables scolaires cherchent à donner une culture religieuse aux enfants sans tomber dans le prosélytisme. A Genève, on enseigne les «grands textes», par exemple. Que pensez-vous de ce compromis entre laïcité, enseignement religieux et transmission des héritages culturels?

Genève a encore beaucoup de progrès à faire dans le sens d’une conception ouverte et dynamique de la laïcité. Il ne suffit pas de lire les grands textes. Encore faut-il prendre en compte la réalité des religions, des rites, de la vie croyante, de l’athéisme, etc.

De quoi sera faite la foi en 2017?

Je ne suis pas prophète! La foi sera constituée de plus de paix, d’intelligence sociale, d’ouverture d’esprit et d’amour… Cela devrait suffire, non?

«Dieu. Le désir de toute une vie» Denis Müller, Editions Labor et Fides, 2016, 160 pages. (TDG)