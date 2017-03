Laurent Nicolet se gausse d’un monde qui fait frémir

Le futur a-t-il réellement de l’avenir? Dans les grands débats métaphysiques, on peut compter sur Laurent Nicolet pour poser les bonnes questions. L’air pince-sans-rire et l’accent local en bandoulière, le comédien investit le Théâtre Les Salons durant un mois avec une profession de foi en forme de titre accrocheur: Même pas peur! Bien que le fil rouge de son nouveau one-man-show zigzague entre une belle série de trouilles, symbolisées notamment par le terrorisme, les migrants, la crise économique, la montée des extrêmes ou le chômage, l’interprète du Gen’vois staïle n’a pas les chocottes. Quoique… Préoccupé quand même par un monde qui a vu Donald Trump débouler dans la cour des grands, il estime qu’il vaut mieux se gausser des événements qui font frémir.

Société anxiogène

«Je cherchais un thème pour ce spectacle. Sur mon téléphone portable, j’avais noté plein de petites idées de sketches. Plusieurs tournaient autour de notre société anxiogène», explique l’ex-trublion de One FM dans les salons cossus d’un hôtel de la place, entre deux selfies avec des admiratrices. «En lisant les journaux, en regardant la télé ou en allant sur la Toile, les mauvaises nouvelles abondent: guerres, épidémies, meurtres. Les réseaux sociaux et les sites Internet permettent d’être informé dans la minute. On en devient tous un peu voyeurs, j’ai l’impression. Même pas peur! me permet de rigoler de choses qui parfois m’attristent ou m’énervent. D’autant plus depuis que je suis devenu père.»

C’est que, depuis trois ans, Nicolet pouponne. Heureux papa d’un petit Marius, il s’interroge sur le devenir des générations futures. «Je ne suis pas devenu père à 25 ans mais bien à 45 ans. Forcément, à cet âge-là, on observe ce qui nous entoure d’une autre façon. Je n’avais pas envie d’un spectacle sur la paternité, mais celle-ci m’a servi de prétexte pour évoquer quantité de thèmes différents.»

La preuve sur les planches du Théâtre Les Salons, où l’on retrouve l’intéressé en plein filage, quelques jours avant la première, programmée demain soir. Laurent Nicolet mouline, passant sans transition d’un personnage de djihadiste suisse alémanique, l’ineffable Hans Peter Abou Mohamed Al Mektoum Zweifel, à la caricature de Genevois de la deuxième génération, les très bornés MM. Blagozevic et Garcia Martinez. Tout en se demandant pourquoi les petits Suisses connaissent moins bien l’histoire de leur pays que celle de Nabilla, le pétulant chauve glisse une peau de banane à ses copains humoristes Thierry Meury, Yann Lambiel ou Frédéric Recrosio.

Entre deux remarques échangées avec l’ingénieur du son, l’unique acteur de Même pas peur! bute encore sur certaines répliques. Dans la salle, son complice et ami Jean-Alexandre Blanchet, metteur en scène, surveille le timing des sketches, corrige une attitude, oriente un regard. Concentré, Nicolet file derrière un rideau de scène et en revient… avec un bébé qu’il agite en le tenant par les pieds. Pas de panique, il ne s’agit que d’une poupée… «L’idée maîtresse, c’est que ma femme amène mon fils de 6 mois dans les coulisses et que je dois m’en occuper pendant tout le spectacle.»

Entre vécu et fiction

Mélangeant joyeusement le vécu et la fiction, Nicolet saute du coq à l’âne. S’invente un deuxième enfant âgé de 9 ans pour parler de la sexualité des jeunes influencée par YouTube, avant d’évoquer le mariage mixte, référence à son épouse afghano-canadienne. «Le but, c’est de faire croire aux gens que ce que je raconte est vrai, tout en sachant très bien qu’ils pensent de temps en temps que c’est de la fiction.» Et le grand méchant Trump, c’est de la fiction? «Même pas peur…»

Laurent Nicolet, «Même pas peur!» Du 8 mars au 8 avril, Théâtre Les Salons, 6, rue Bartholoni. Du me au sa à 20 h 30, dimanche 26 mars et 2 avril à 17 h Rés: www.laurentnicolet.ch

(TDG)