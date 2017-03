Laurent Nicolet, le Genevois qui a trouvé son style

«On vit une époque où tout fait peur!» affirme Laurent Nicolet en ce moment sur la scène du Théâtre Les Salons. Tu parles! Alors qu’on peut désormais accéder à ses mails au sommet de l’Himalaya, comme le relève l’humoriste genevois dans son nouveau one-man-show à voir jusqu’au 8 avril, l’actualité à tendance anxiogène nous poursuit. L’auteur du Gen’vois staïle en fait son affaire avec l’aide d’une application «scan con». Mêlant adroitement le vrai et le faux, Nicolet fait se gondoler l’assistance en djihadiste suisse allemand ou en réactionnaire antimigrant à l’accent local. Célébrant les mariages mixtes ou imitant Henri Dès avant de se lancer dans une désopilante revue de presse du futur, notre homme pouponne aussi sur scène. La paternité? «Même pas peur», soutient-il en paraphrasant le titre de son spectacle. Et une interview au long cours pour la Tribune de Genève Mmh…

«Même pas peur» est votre 7e one-man-show. Comment votre façon de faire rire a-t-elle évolué?

L’écriture s’est affinée. J’essaie de me montrer plus efficace qu’avant. Avec Jean-Alexandre Blanchet qui signe la mise en scène, on a réalisé cette année un gros travail pour essayer d’éviter les petits mots qui ne servent à rien, les «oui mais bon» et autres «ouais parce que». L’objectif, c’est d’aller droit au but, un peu à la façon du stand-up, où il n’existe pas beaucoup de fioritures. Si je m’aventure à regarder Positif, toujours positif, le show de mes débuts, je frémis. Il y a des longueurs, des moments où ça ne rigole pas pendant deux minutes. Depuis, j’ai progressé, en écrivant d’autres spectacles et en imaginant différents sketchs pour la radio, voire pour des collègues comme Yann Lambiel.

Votre nouveau spectacle fait référence à l’actualité. On y parle de Donald Trump, des migrants, du terrorisme, de la crise économique ou du chômage. Les thèmes qui vous touchent aujourd’hui ont-ils changé?

Je pense que je suis plus ouvert à ce qui se passe dans le monde qu’avant. Sans vouloir jouer au vieux con, je crois qu’on vivait autrefois une époque plus tranquille. Il n’y avait pas de réseaux sociaux, pas d’Internet. La presse ne nous donnait pas à manger de l’info toutes les minutes. J’étais alors davantage intéressé par la suissitude. Dans un univers mondialisé, je me sens désormais moins concerné par des spécificités typiquement helvétiques.

Vous restez quand même l’auteur du «Gen’vois staïle». L’extraordinaire buzz autour de ce clip (1 500 000 vues) a-t-il modifié votre statut?

Ça n’a rien changé, je n’ai pas gagné d’argent avec ça. Par contre, cela m’a donné une plus grande notoriété. J’ai eu mon nom sur le teletext! Et davantage d’ados dans la salle lors de mon précédent spectacle, J’ai trop d’amis.

Dans le récent clip «Geneva second», vous apostrophez Donald Trump avec votre légendaire accent du bout du lac. A quel point le forcez-vous?

Mon père a davantage d’accent, c’est un enfant des Pâquis. Le genre à dire «bagnôôles» pour parler de voitures. Moi, je ne prononce pas pareil. Pour ce clip, c’est David Rhis de Point Prod’ et Pierre Ruetschi, le rédacteur en chef de la Tribune, qui m’ont contacté. Je n’ai rien écrit, j’ai seulement prêté ma voix. Le texte original était en anglais. Une langue que je comprends mais que je ne parle pas assez bien pour réaliser une imitation de Trump. Les premiers essais sonnaient faux. J’ai suggéré d’interpréter le tout avec l’accent genevois. J’ai un peu forcé la prononciation et ça a fonctionné.

Comment le Genevois Laurent Nicolet est-il perçu en dehors du canton?

Je constate qu’on rigole de la même chose, au même endroit et au même moment, que l’on soit à Sion, à Neuchâtel ou à Genève. Je me moque un peu de mon personnage de Genevois, de mon accent, de ma région. Du coup, je crois que c’est assez bien perçu. Je n’arrive pas sur scène en expliquant aux autres Romands comment il faut se comporter. Je ne suis pas le Parisien de la Suisse.

Votre humour pourrait-il s’exporter en France?

Même pas peur parle notamment du vivre ensemble et des migrants. En le trafiquant un peu, ça serait possible. Le seul truc qu’il s’agirait d’élaguer un peu, ce sont les accents.

Vous vous êtes formé à Paris, où vous avez travaillé avec Karl Zéro chez Canal +. Quand avez-vous réalisé que votre créneau se situait en Suisse romande?

Assez rapidement. Paris, c’est un autre monde. Je me souviens que quand j’arrivais dans les bureaux de Karl Zéro, il y avait deux auteurs qui bossaient en fumant clope sur clope et en avalant café sur café. Ils travaillaient dans une sorte de vacarme, avec deux télés enclenchées diffusant de l’info en continu. A Paris, il y a un côté speedé, tout est fait dans la précipitation. Cela ne me dérange pas quand tout va vite mais j’ai l’impression qu’alors tout est fait à la va-vite. Je suis resté en Suisse romande parce que je m’y sens bien. Je n’ai pas du tout la velléité de vouloir m’exporter.

Guy Bedos, Coluche et Pierre Desproges font partie de votre panthéon d’humoristes. Qu’appréciez-vous chez eux?

J’aime le sens de la repartie de Coluche, la finesse d’écriture de Desproges, le côté provoc’ de Bedos. D’une manière générale, j’affectionne les gens dont l’humour n’est pas gratuit, à l’image aujourd’hui de Gaspard Proust.

Votre type d’humour?

Plutôt sociétal qu’engagé. J’aime bien parler de ce qui m’entoure, des sujets de société. Mais sans sacrifier à la mode. Je vais éviter de parler du téléphone portable, des véganes ou des végétaliens.

Enfant, vous aimiez déjà attirer l’attention en jouant au pitre?

J’aimais bien faire rire les gens mais je n’étais pas le plus turbulent et déconneur à l’école. Ça m’est resté. Dans une soirée, si je ne suis pas avec des copains, je demeure assez discret et les gens vont se dire que je suis plutôt renfermé comme garçon. Au restaurant, je ne suis pas le premier à essayer de crier le plus fort ou à tenter de faire rire toute l’assemblée. En revanche, quand je me trouve à la radio, j’ouvre grand les vannes et je me lâche.

Depuis 2015, vous voilà investi dans la Revue en tant que coproducteur, coauteur et comédien. Comment cela se passe-t-il?

Pas mal, et vous? Non, sérieusement, ça se passe bien. C’est une direction à trois, donc il y a des éléments sur lesquels on est plutôt d’accord et d’autres un peu moins d’accord. Au niveau de la production, les rôles sont bien répartis. On a chacun nos qualités et nos réseaux. Au niveau de l’écriture, cela se passe également très bien. Concernant les choix artistiques, on a décidé que la personne qui mettait en scène – Pierre Naftule en 2015 et en 2017, Anthony Mettler l’an dernier – disposait du final cut. Pour ma part, une fois que j’ai un peu écrit, aidé dans la production, je m’en tiens à mon rôle de comédien.

