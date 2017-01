La jeune Valaisanne Noémie Schmidt distinguée

La jeune actrice valaisanne Noémie Schmidt est récompensée pour le rôle principal dans la coproduction hispano-suisse «La lumière de l'espoir», ont annoncé les organisateurs des Journées de Soleure lundi.

La duchesse d'Orléans

Née à Sion en 1990, la comédienne a étudié à l'Ecole internationale de théâtre Lassaâd de Bruxelles. Elle a fait ses premiers pas au cinéma dans le court métrage «Coda» (Ewa Brykalska), pour lequel elle a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival Premiers Plans d'Angers.

En 2014, elle a revêtu les habits de la duchesse d'Orléans dans la série internationale «Versailles» (Jalil Lesper). Dans «L'étudiante et Mr Henri» (Yvan Calderac), elle joue aux côtés de Claude Brasseur et était présélectionnée aux Césars 2016 en tant que révélation. On la retrouve actuellement dans «Radin» avec Dany Boon (Fred Cavayé). «La lumière de l'espoir» est programmé en première suisse aux 52es Journées de Soleure.

«Gothard»

Les autres lauréats sont Alémaniques: le meilleur acteur dans un premier rôle est Pasquale Aleardi pour son interprétation de Tommaso dans «Gothard».

Meilleure actrice dans un second rôle, Liliane Amuat est récompensée pour son interprétation dans «Lotto». Mike Müller décroche le prix spécial du jury pour son interprétation du rôle de Luc Conrad dans la série «Le Croque-mort».

Les Prix du film de télévision suisse sont chacun dotés de 10'000 francs et seront remis le dimanche 22 janvier lors d'une cérémonie. (ats/nxp)