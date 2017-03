L’orgue de Barnabé sublime les films muets

Imposant avec ses innombrables tuyaux habillant toute la salle boisée du Théâtre Barnabé, l’orgue de cinéma – le plus grand d’Europe – tient la vedette du 17e Festival du film muet, qui débute ce soir. François Margot est l’un des quatre organistes, avec Denis Fedorov, Guy Bovet et Gabriel Bestion de Camboulas, à donner vie à cet incroyable instrument entièrement restauré et informatisé par le propriétaire des lieux, Jean-Claude Pasche, alias Barnabé. «Il l’avait pourtant récupéré en pièces détachées du Cinéma Apollo de Zurich», explique François Margot à l’heure des répétitions.

La mission des organistes est de jouer en direct sur des films muets sélectionnés par la Cinémathèque suisse. François Margot illustrera ses talents de pianiste sur Fantômas (1913) de Louis Feuillade (ve 31), tandis que ses collègues se distingueront avec La paysanne vaudoise au travail (1928), d’Arthur Porchet (je 30), Le dernier des hommes (1924), de F. W. Murnau (sa 1er avril), et Les trois âges (1923), de Buster Keaton et Edward F. Cline (di 2).

L’orgue de cinéma possède un pédalier et trois claviers, dont un entièrement consacré aux «effets spéciaux»: chant d’oiseaux, klaxon d’une vieille voiture, vent ou encore sirène de bateau. Au total, une vingtaine de sons s’ajoutent aux combinaisons qu’a préenregistrées l’organiste sur l’ordinateur de l’instrument. «Cet orgue bénéficie d’un centre de pilotage très sophistiqué.»

A chaque musicien sa façon de créer sa partition. «Pour ma part, c’est de l’improvisation préparée, dans le sens où je note les actions principales du film avec un minutage précis sur une feuille de papier que je garde sous les yeux pendant la projection live.» Pour Fantômas, le musicien est parti de zéro puisqu’il ne l’avait jamais vu auparavant. «Les deux premiers visionnages sont les plus importants pour mémoriser le déroulé de l’intrigue et les moments de pause. Puis il me faut environ huit heures afin d’enregistrer les sonorités que j’aimerais jouer.» Avant les trois répétitions au théâtre en conditions réelles, François Margot se repasse plusieurs fois l’histoire dans sa tête, imaginant quel accord représentera le mieux l’action à l’écran. «Il faut se méfier de la surenchère même si les films muets adorent l’exagération. Dans le genre burlesque, par contre, on peut vraiment en rajouter. La particularité d’interpréter de la musique de film est que l’on joue sans interruption. Et un silence devient un élément de surprise.»

Adapter aux réactions

Pour montrer les quatre visages de Fantômas qui apparaissent au début du film, le musicien prévoit d’illustrer cette transformation musicalement en fondant divers effets sonores les uns dans les autres. L’improvisation reste le piment du spectacle. Au fil des ans – François Margot a déjà participé une dizaine de fois au Festival du film muet –, il a appris à adapter sa musique aux réactions du public dans la salle. «C’est toute la magie du direct. Pour les quatre films du festival, il y aura quatre manières différentes de les accompagner.»

Servion, Théâtre Barnabé Je 30 mars au sa 1er avril (20 h 30), di 2 (14 h 30) Rens.: 021 903 09 03 www.barnabe.ch (TDG)