L’extraordinaire saga napolitaine d’Elena Ferrante poursuit sa route

Celle qui fuit et celle qui reste , a pour titre le tome III de L’amie prodigieuse, dont la traduction française vient de paraître chez Gallimard. Un titre en miroir inversé, comme le sont les âmes, les corps et les pulsions des deux héroïnes de la formidable épopée peinte à grands jets puissants et précis par Elena Ferrante: Raffaella (ou Lina, Lila) et Elena (ou Lenuccia, Lenù).

Alors qui, de Lila ou de Lenù, sera celle qui fuit? Et celle qui restera? Le livre refermé, le mystère est entier. Comme demeure sans réponse l’énigme liée à l’identité de l’auteure de la fameuse tétralogie italienne. Avec Elena Ferrante, on ne sait décidément jamais sur quel pied danser.

Celle des deux amies qui s’en va triompher à Milan, se marier puis vivre à Florence, celle qui fuit «le quartier», la brutalité des hommes, l’ignorance et la rapacité des femmes est aussi cette jeune fille dont le cœur est broyé dans les dents du piège napolitain. Celle qui semble prisonnière de sa folie, de son malheur et de sa condition d’ouvrière opprimée comme derrière une porte close s’échappe par la fenêtre au moment où l’on s’y attend le moins.

Peut-être le meilleur volume

Ce troisième volet de l’extraordinaire saga est peut-être le meilleur, car tous les semis déposés amoureusement ou jetés avec rage sur les pentes du Vésuve par Elena Ferrante dans le tome I – Prologue, enfance, adolescence –, toutes les graines brassées sens dessus dessous dans le volume II – Jeunesse – germent dans ce troisième opus.

Fleurs, fruits, épines et ronces font leur lit dans cette révolution estudiantine qui embrase les jeunes esprits de toutes les universités d’Europe en 68. Le féminisme, la lutte pour l’égalité des sexes et la libération des corps, le combat des ouvriers contre les patrons, des communistes contre les fascistes, le terrorisme militant sont autant de terreaux dont Elena Ferrante enrichit son histoire. «Nous revoir fut une très mauvaise idée (…) Mais nous retrouver ensemble, enfermés dans l’espace exigu de la voiture et insoucieux de la chaleur atroce, rendit notre délire tout à fait concret et lui donna l’apparence de l’inévitable: il devint partie prenante de la grande époque subversive en cours, vibrant à l’unisson des formes contemporaines de réalisme, celles qui demandaient l’impossible.»

Efficacité sans bavure

Alors fleurs, fruits, épines et ronces mûrissent avec les deux amies dans la moiteur de leurs désirs enfin perçus, enfin assouvis, Lenù-la-sage et Lila-la-folle, à moins que ça ne soit le contraire…

Là encore, comme les volets précédents, Celle qui fuit et celle qui reste fait montre d’une efficacité sans bavure: charpente puissante, style impeccable, langue effilée, personnages aux contours nets dont la matière s’opacifie à chaque page. Jusqu’à ce que l’on ne sache plus qui est quoi pour qui, et pourquoi.

«Celle qui fuit et celle qui reste. Epoque intermédiaire» Elena Ferrante, tome III de «L’amie prodigieuse», traduction française d’Elsa Damien, Gallimard, 480 pages.

