L’art féroce et tendre de Burki

Cruelle période pour les célébrités en général et les dessinateurs de presse en particulier: quelques jours après la disparition de Mix & Remix, Raymond Burki, emblématique dessinateur de notre confrère et partenaire 24 Heures, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. L’homme à la casquette (lire son portrait et les réactions en page 18) laisse une œuvre admirée par ses pairs et aimée du grand public.

L’art de Burki tenait notamment à son choix du dessin sans paroles, lui interdisant toute facilité. Le trait pouvait se faire férocement caricatural, exagérant à l’infini le nez proéminent d’un Pascal Couchepin ou le strabisme d’une Doris Leuthard survoltée.

Mais ses «victimes» elles-mêmes ne pouvaient lui en vouloir, tant Burki savait conjuguer trait d’esprit au vitriol et absence complète de méchanceté. Pour illustrer sa plume, nous avons choisi six dessins parmi les milliers sortis de son imaginaire. (TDG)