L'affiche du Montreux Jazz danse en noir et blanc

Malika Favre a lâché ses femmes «libres, fortes et sensuelles» sur l'affiche du 51e Montreux Jazz Festival révélée jeudi. L'artiste française installée à Londres a posé son trait fin et précis, tout en noir et blanc, pour donner sa vision musicale dans une double lecture. Parce que les a-plats noirs de ses danseuses élégantes et vives tracent également en blanc six instruments de musique que le spectateur peut s'amuser à rechercher.

«J’ai toujours aimé cacher des choses dans mes dessins. Avec les danseuses, je suis partie dans cette énergie un peu folle, qui part dans tous les sens! Mais je voulais aussi y ajouter une touche jazz plus traditionnelle, d’où cette double lecture avec les instruments», explique l'artiste dans le communiqué de presse du festival.

Malika Favre vient donc poursuivre la longue lignée d'artistes qui ont dessiné l'affiche du festival depuis 1967, avec des noms prestigieux qui vont de Tinguely à Warhol, de Keith Haring à Woodkid en passant par David Bowie, Zep, Max Bill, Phil Collins ou John Armleder.

Le programme du 51e MJF sera dévoilé le 30 mars. (TDG)