L’«Hermine blanche» de Noëlle Revaz révèle peu de panache

Avec Hermine blanche, la romancière genevoise Noëlle Revaz propose un recueil d’une trentaine de nouvelles oniriques. En quel honneur le mustélidé au doux pelage figure-t-il en titre? Réponse dans l’un des textes: Hermine blanche est une jeune fille nommée ainsi en raison du vagabondage constant de ses pensées. En effet, si elle répond quand on lui parle, porte une fourchette à sa bouche ou copie ses leçons à l’école, son esprit gambade en réalité toute la journée à l’extérieur, dans la neige et les fourrés, avec d’autres hermines.

Véritable marque de fabrique de l’auteure, le vagabondage d’esprit lui permet d’échapper au ton neutre d’un narrateur omniscient pour mieux incarner des voix différentes, passant tour à tour du style oral d’un enfant («Après l’école on mange la tarte, parce que José a eu sa fête») à celui d’un adulte cultivé. On se situe souvent dans un passé proche, avec un maître tout-puissant qui peut punir ses élèves ou des prétendants trouvés par les parents des jeunes filles. Parfois aussi dans une modernité empreinte de fantasme passéiste. Dans la nouvelle A la ferme par exemple, deux citadins partent à la campagne pour trouver l’inspiration poétique: «Georges m’a prévenu: les gens de la ferme sont toujours mal habillés. Ils ont des tas d’enfants. Les animaux vivent avec eux dans la cuisine et quand on n’y fait pas attention, ils viennent manger dans les assiettes.» La réalité s’avère évidemment différente: «Les fermiers sont sympathiques, ils élèvent deux cents cochons. Ils ont beaucoup de voitures et une enfant de 17 ans.»

Ce qui est original dans la démarche de Noëlle Revaz, c’est sa manière de saisir les moments charnières de l’existence, pour en faire des contes, des mythes. Par exemple le passage de l’enfance à l’âge adulte (dans Les enfants). Ou une curiosité psychologique, comme le complexe d’Œdipe de cet homme qui dort avec sa mère (dans Noces).

Malheureusement, le résultat est inégal. Certains textes semblent incomplets, pas assez ou trop longs. L’effort de varier les écritures est louable mais sent un peu trop l’exercice de style.

«Hermine blanche» Noëlle Revaz, Ed. Gallimard, 278 p.

(TDG)