Kaurismäki raconté par ses acteurs

L’autre côté de l’espoir. Le titre du dernier film d’Aki Kaurismäki résume quelque part la mission du FIFDH, Festival du film et forum international sur les droits humains. Rien d’étonnant à ce que sa première suisse ait eu lieu dans ce cadre et ce week-end à Genève (en parallèle avec la Cinémathèque de Lausanne). Le ton est décalé, comme toujours chez l’auteur finlandais, et parle avec pudeur et humour de deux destins qui se croisent, avec l’immigration et la dérive sociale en toile de fond. Après Berlin, où son film a remporté l’Ours d’argent du meilleur réalisateur, Kaurismäki n’a pas fait le voyage à Genève, préférant y envoyer deux de ses comédiens, Sherwan Haji, qui pour ses quasi-débuts tient le rôle d’un jeune réfugié syrien échoué à Helsinki, et Sakari Kuosmanen, habitué de Kaurismäki, puisqu’il tourne sous sa direction depuis 1985. Interview croisée.

Kaurismäki déclare en général qu’il ne parle jamais à ses comédiens sur les tournages. Info ou intox?

Sakari Kuosmanen (S.K.): Il sait surtout exactement ce qu’il veut. Et c’est vrai qu’il parle peu. Mais si on veut lui parler, il n’y a aucun problème. Le plus souvent, les acteurs répètent entre eux. Et parfois, il se joint à nous.

Sherwan Haji (S.H.): Il a atteint un niveau où il peut faire confiance à ceux qu’il a choisis. Il nous dit toujours que lorsque la machine marche, il faut laisser aller.

Comment se déroule une journée de tournage avec lui?

S.K.: On se réveille très tôt, et personnellement, je lis toutes les scènes que j’ai à jouer dans la journée. Puis on prend le petit-déjeuner et l’attente commence. Quand Aki arrive, tout le monde est prêt. En plus, il travaille toujours avec les mêmes équipes, donc cela facilite les choses.

Comment êtes-vous arrivés sur le film?

S.H.: J’ai connu Aki quand j’étais étudiant. Puis j’ai vu presque tous ses films. Mes préférés? L’homme sans passé et Juha. Puis un jour, il s’est assis à ma table, m’a tendu le scénario et m’a dit de l’accepter, sans préambule. Alors j’ai dit oui.

S.K.: Pour moi, c’est différent, puisque je tourne avec lui depuis Calamari Union, en 1985. Il n’a pas changé, sa méthode reste identique. Mais il a évolué. Il nous dit toujours d’être comme des briques. Il a raison. Les acteurs sont les briques de ses films, dans un sens.

Quel type de cinéma aimez-vous?

S.K.: De tout. Mais je regarde surtout les films à la télé. Je cherche des erreurs de raccord, cela m’amuse beaucoup.

S.H.: J’adore beaucoup de cinéastes. Lynch, Aronofsky, Kubrick, Buñuel, qui est l’un des plus grands, Pasolini, Fellini. Mais aussi Mike Leigh ou Ken Loach. Tourner avec eux, je ne dirais pas non.

«L’autre côté de l’espoir» En salle dès le 15 mars.

(TDG)